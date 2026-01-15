Fotbal už si nezahrají. V Indonésii udělili dva doživotní zákazy za brutální zákroky

Na videozáznamu najdete jen ten starší z 5. ledna.
Muhammad Hilmi Gimnastiar na něm přiletí do souboje a místo toho, aby zasáhl míč, natáhne nohu a kopačkou trefí soupeře Firmana Nugraghu Adhiansyaha přímo do hrudníku. Naprosto cíleně.
Ihned od rozhodčího vidí červenou kartu a ještě vyvolá konflikt, když ho vlastní hráči brání před naštvanými soupeři.
Za své nesportovní počínání si od místní asociace z jižní Jávy vysloužil kromě doživotního zákazu činnosti ještě pokutu dva a půl milionu rupií, což je v přepočtu asi tři tisíce korun.
Klub Putra Jaya s ním pochopitelně ihned rozvázal kontrakt.
Podobně dopadl i Dwi Pilihanto Nugroho, který vymrštil nohu přímo do hlavy Amirula Mutaqina. A přestože rozhodčí vytáhl jen žlutou kartu, musel být Mutaqin převezen do nemocnice na rentgen a ještě týden poté měl potíže s kousáním.
I proto byl Nugroho posléze disciplinární komisí potrestán doživotním zákazem a stejně jako Gimnastiar byl z klubu vyhozen.