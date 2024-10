Vaclík o jménu na seznamu Barcelony: Nebyl jsem vyděšený, že by to vyšlo

Most, 6.10. 2024, FK Teplice B - Baník Most Souš. Bývalý reprezentační brankář Tomáš Vaclík (vlevo) a trenér brankářů Peter Bartalský, který pracuje ve Spartě. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Chci, aby mě lidé viděli ještě na trávě, ne jen v televizním studiu,“ říká pětatřicetiletý rodák z Ostravy, který naposledy působil na jaře v druholigovém španělském Albacete.

Jak moc vám lichotilo, že se o vás mluvilo v souvislosti s Barcelonou?

Bylo to fajn. Můžu říct, že ve své kariéře jsem byl spojovaný jak s Realem Madrid, tak s Barcou. Musela by se sejít spousta věcí. Nebyl jsem vyděšený, že by se to mělo povést, ale bylo příjemné, když o vás mluvili v souvislosti s tak velkým klubem.

Oprášilo se tím vaše jméno na trhu?

Asi jo. Nebylo to ale jen o mě, těch jmen tam vyskákalo více. Spousta lidí v Česku zjistila, že existují gólmani jako Badia nebo Masip, kteří ve Španělsku dlouho působí. A najednou je viděli na seznamu, který je spojoval s Barcelonou.

Nejste už nervózní, že stále nemáte angažmá?

Je to dlouhé. Po půlroce v Albacete jsem to nečekal. Myslím, že jsem tam chytal dobře. Po nepovedené štaci v Americe jsem ukázal, že to pořád umím. Uvidíme, jak se moje situace vyvine, jestli se objeví ještě něco teď, nebo až v lednu.

Říkáte si, že jako Tomáš Holý vezmete na zbytek podzimu i nabídku, která třeba nezní tolik lákavě?

On to zase tak velký rozdíl pro brankáře není. Stejně musí chytit, co jde na bránu. V první i třetí lize. Pro Toma to je super. Když se pro mě nic nenaskytne, počkám na leden, kdy se přestupní okno otevře a někdo třeba zjistí, že není se svým gólmanem spokojený. Anebo se něco stane.

Už jste i nějaké nabídky odmítl?

Něco se řešilo. Mám už rodinu, dvě děti, na spoustu věcí pohlížím jinak. Nejsem v tom jen sám, viděli jsme, že Jirka Pavlenka se upsal Soluni teprve před týdnem, Tomáš Koubek je taky bez angažmá. Trh s gólmany je trošku specifický. Někdo se musí posunout, někdo se zraní, ukončí kariéru, pak se to pro někoho dalšího otevře.

Takže hlavní je trpělivost?

Může se to stát ze dne na den. Když jsme mluvili o Barceloně, Wojciech Szczęsny určitě taky neočekával, že ho vytáhne z důchodu.

Z české ligy přišlo laso?

Nebavili jsme se s nikým.

A vy jste jako Holý nechtěl do Mostu, kam ho zlákal nový trenér Pavel Horváth?

Mně Horvi nevolal! (smích)

Právě kvůli Holému jste navštívil zápas v Teplicích, který Most s domácím béčkem prohrál 0:1?

Jasně, přišli jsme Holase s trenérem brankářů Peterem Bartalským zkontrolovat. S Tomem jsme strávili celé léto, trénovali jsme spolu. My se poznali na Spartě ještě za pana Lavičky a trenéra gólmanů Pavla Srníčka. Pak se naše cesty rozdělily, teď jsme se po dvanácti čtrnácti letech potkali znovu.

Jaký je?

Dobrý! Dlouho působil v Anglii, na Britských ostrovech má skvělé jméno. U něj je problém, že v Česku ho lidi moc neznají. Most je pro něj velká šance v osmi zápasech ukázat, co v něm je. A že umí chytat. Sedm let strávil ve velkých klubech, třeba v Ipswichi, který je teď v Premier League. Prošel si obrovskými zápasy, postupoval, zažil Wembley. Což je něco, co na českých trávnících určitě nezažije. Možná tam je nedůvěra lidí, kteří jsou za to zodpovědní, že ho neviděli na vlastní oči. Teď tu šanci mají.

Navíc se 206 centimetry je jedním z nejvyšších brankářů světa.

Působí mohutně, je veliký, zjedná si v soubojích respekt. I někdo z Teplic od něj odpadl. I přes svou výšku je na tom pohybově dobře.

Také byste skočil do branky ze dne na den?

S trenérem brankářů se toho dá udělat spousta, ale zápasové věci jsou potřeba s mužstvem. Je to složitější, ale já i Tom se s tím zvládneme srovnat relativně rychle. Herní situace máme zažité, jen si to chce osvěžit. Připravený bych byl.