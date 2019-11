Gólman Fernández nakonec bude chytat, do volební komise nemusí

Brankář Aitor Fernández nemusí do volební komise, může tak nastoupit do nedělního duelu španělské ligy proti Athleticu Bilbao. Osmadvacetiletý fotbalista byl povolán jako náhradník do komise u parlamentních voleb v rodném Mondragónu a hrozilo, že se Levante bude bude muset obejít bez něj.

Případná absence brankářské jedničky by pro klub z Valencie byla o to horší, že dvojka Oier Olazábal je zraněný. Levante proto požádalo o omluvení Fernándeze z komise a uspělo.

„Dobré zprávy. Volební komise omluvila našeho brankáře Aitora Fernándeze z role náhradníka při volbách v Mondragónu,“ napsal na twitteru klub, jenž v minulém kole porazil 3:1 Barcelonu. Povinnost usednout v komisi mají všichni španělští občané ve volebním registru. Za to dostanou dostanou odměnu 65 eur (asi 1660 korun) a omluvit se mohou jen ve výjimečných situacích. Osmadvacetiletý gólman byl připraven se do padesát kilometrů vzdáleného Bilbaa dopravit na utkání po vlastní ose. „Když to bude nutné, přespím doma, zajdu na stanici a pak přijedu na stadion San Mamés autem,“ uvedl Fernández. Tuhle nečekanou překážku už ale řešit nemusí.