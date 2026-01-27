Fotbal řeší bizarní spor o ručníky. Kouč z Anglie nechápe: Proč už nejsou zakázané?

Abyste rozuměli, o co tady vlastně kráčí.
Ručníky kolem hřiště si některé kluby připravují proto, aby si jejich elitní vrhači při autových vhazováních mohli vlhký míč před samotným provedením otřít. Problém je, že taková procedura trvá. A spoustu fanoušků, hráčů, trenérů i expertů dráždí nebo vyloženě vytáčí.
„Nic proti Brentfordu, tady jde spíš o pravidla jako taková. Jak je možné, že může domácí mužstvo rozhodnout, jestli ručníky u postranní čáry budou, nebo ne?“ divil se Dyche.
Narážel na to, že pravidla Premier League jsou v tomto ohledu příliš vágní.
Uvádějí pouze to, že pokud ručníky u postranní čáry jsou, musejí být k dispozici pro hráče obou mužstev. Přitom třeba v nižších anglických soutěžích jejich použití v roce 2023 plošně zakázali.
„Nevím, proč něco podobného neudělá také Premier League. Žádné ručníky u hřiště a normálně hrajeme! Je to přece jednoduché jako facka, žádná raketová věda. Nevím, proč si tady věci zbytečně komplikujeme. Pro mě je to vážně nepochopitelné,“ pokračoval Dyche, který má mezi fotbalovými fanoušky pověst trenéra ze staré školy.
Neužije ho na vymoženosti. Je spokojený s vizitkou pragmatického kouče, který vyznává především tvrdou práci. I proto ho Evangelos Marinakis, kontroverzní řecký boss z Nottinghamu, na podzim angažoval s cílem zachránit klub v Premier League.
Ale to jsme od původního tématu lehce odbočili.
Ručníky a jejich využití před dlouhými auty, což je zbraň, která má nejen v anglické Premier League své příznivce i odpůrce.
Například vedoucí Arsenal před pár dny angažoval dánského specialistu na vhazování Thomase Grönnemarka, protože věří, že by mu proti soupeřům mohla přinést důležitý rozdíl. A možná ještě víc na stejnou disciplínu spoléhá právě Brentford, který má ve svém středu jednoho z nejlepších vrhačů současnosti Michaela Kayodeho.
Ve víkendovém zápase s Nottinghamu mu to sice moc platné nebylo, prohrál 0:2, diskuse se však na Ostrovech rozproudila.
Třeba i proto, jak dlouhé auty zdržují, na což jeden z poradních orgánů mezinárodní pravidlové komise IFAB upozorňoval už na podzim. V plánu je i pravidlová novinka, na základě které by měli rozhodčí při zahrávání autů důsledně vyžadovat předem určený časový limit.
Něco podobného by mohlo vzniknout i pro rohové kopy a další standardní situace. Zatím sudí odpočítávají pouze osmisekundový limit při rozehrávce brankářů z ruky, byť nejsou vždy přesní.
|
Dlouhé auty trvají dlouho. Fotbal chce zamezit zdržování, plánuje upravit i VAR
Čas, který hráči průměrně stráví tím, než při jakémkoli přerušení znovu uvedou míč do hry, podle expertů rok co rok roste. Při rohových kopech to je někdy i tři čtvrtě minuty, u autů prodleva v aktuální sezoně anglické ligy podle BBC šplhá k 18 sekundám.
Že si hráči v mezičase otírají balon, může být jedním z důvodů.
Nebo je spor o ručníky, který teď rozdmýchal trenér z Nottinghamu, jen zástupný problém?