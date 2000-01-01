náhledy
V Premier League hned dvakrát během léta padnul přestupový rekord a anglické kluby dohromady utratily jen těžko uvěřitelných 90 miliard korun. Někteří fotbalisté čekali na vysněný přesun až do posledních hodin a pak tu byli tací, jejichž odchod pro změnu většinu fanoušků zaskočil. Podívejte se na ty nejzajímavější přestupy letošního léta.
Autor: Reuters
ALEXANDER ISAK, Liverpool (3,5 miliardy korun). Největší a nejdražší přestup celého léta. Ta sága se táhla přes měsíc. Švédský reprezentant trucoval a s bývalým klubem v Newcastlu se nepřipravoval. Nakonec měl štěstí, že Liverpool podruhé během několika měsíců zlomil přestupový rekord Premier League.
Autor: Reuters
FLORIAN WIRTZ, Liverpool (3 miliardy korun). Než anglický mistr koupil Isaka, byl právě Wirtzův přestup ten nejdražší v ligové historii. Německý reprezentant je jedním z největších talentů své země. S balonem kouzlí, elegantně se pohybuje a v Leverkusenu, s nímž vyhrál ligu i pohár, byl obrovskou hvězdou. V Anglii se zatím trápí a zvyká si na náročnost soutěže. Ofenzivních tahounů je navíc v týmu několik a Wirtz spíš akce rozjíždí než zakončuje.
Autor: Reuters
VIKTOR GYÖKERES, Arsenal (1,6 miliardy korun). Jeden z nejočekávanějších přestupů Premier League. Útočník, který v minulé sezoně za Sporting nasázel přes 50 gólů. Co předvede v Arsenalu v nejbohatší lize světa? Zatím se postupně rozjíždí, dal dva góly Leedsu, ale trenér Mikel Arteta určitě očekává víc. Aby vystřílel velkou trofej, na kterou na severu Londýna tak dlouho čekají.
Autor: Profimedia.cz
HUGO EKITIKÉ, Liverpool (2,1 miliardy korun). Další ze série letních liverpoolských nákupů, za které dohromady utratil víc než 11 miliard, což je naprosto nepředstavitelná suma. Je to suverénně nejvíc ze všech týmů na světě. Ale uznejte, že na papíře je to jedno velké jméno vedle druhého. Řadí se k nim i francouzský kudrnáč Ekitiké, který zaujal ve Frankfurtu. Začíná pomalu úřadovat i v Anglii, jenže mu nově přišla konkurence v podobě Isaka. Dokážou spolu fungovat?
Autor: AP
TRENT ALEXANDER-ARNOLD, Real Madrid (250 milionů korun). Mohl přijít i zadarmo, kdyby ho ve Španělsku nechtěli urychleně zapsat ještě před mistrovstvím světa klubů. Real opět využil končící smlouvy, aby anglického reprezentanta přivedl výrazně pod cenou. V Liverpoolu byl hvězdou, je to produktivní pravý bek, který zároveň z hloubky pole často zakládá útočné akce. Bude klíčem k tomu, aby vyztužil obranu španělského giganta?
Autor: AP
KEREM AKTÜRKOGLU, Fenerbahce (551 milionů korun). Jak se asi cítí fanoušci, když vítají posilu, která je těsně před příchodem vyřadila z předkol Champions League? Takový osud zažívá turecký reprezentační útočník, který jediným gólem celého dvojzápasu Benfiky s tureckým velkoklubem rozhodl o tom, že si Fenerbahce zahraje pouze Evropskou ligu. A pár dnů na to do Istanbulu přestoupil za podobnou sumu, kterou obdržíte jen za start v milionářské soutěži.
Autor: Reuters
NICOLAS JACKSON, Bayern Mnichov (hostování plus 404 milionů korun). Je to snad nejvíc, co za hostování kdy kdo zaplatil. Jacksonův přesun je svým způsobem také bizarní. Původní záměr poslat útočníka do Mnichova si anglická Chelsea dlouho rozmýšlela kvůli zranění Liama Delapa. Jackson mezitím čekal v Německu, ale jeho agent přestup navzdory váhání Chelsea stejně protlačil. I díky obrovským penězům, které v Londýně čekají. Součástí hostování má být výkupní klauzule v hodnotě skoro dvou miliard korun.
Autor: AP
NICK WOLTEMADE, Newcastle (2,1 miliardy korun). Atyp, dlouhán, habán. Říká se mu všelijak. Zaujme ale na první pohled. Přes své výškové dispozice je velmi dobrý technicky i rychlostně, což dobře předváděl na mládežnickém Euru na Slovensku, kde Němci pohořeli až ve finále. Pořádně zaujal až během minulé sezony, kdy ve Stuttgartu nastřílel 12 ligových gólů a to se ani nevešel na soupisku pro Ligu mistrů. Z odchodu do Bayernu sešlo, rázem za něj Newcastle platí miliardy. Vyplatí se?
Autor: AP
GIANLUIGI DONNARUMMA, Manchester City (735 milionů korun). Paříži prakticky vychytal vytoužený triumf v Lize mistrů, jenže na konci sezony od trenéra slyšel: Nepočítáme s tebou. Kapitán italské reprezentace čekal až do poslední chvíle přestupového okna, kdy po něm sáhl Manchester City. Ten nebyl spokojený s výkony mladého Jamese Trafforda, a tak si pořídil jednoho z nejlepších brankářů světa. Brazilec Ederson, strůjce největších úspěchů pod Pepem Guardiolou, na to konto zamířil do Fenerbahce.
Autor: Reuters
VICTOR OSIMHEN, Galatasaray (1,8 miliardy korun). Za takovou částku zpravidla nakupují týmy z pěti nejlepších lig, ale že by tolik utratil tým z Turecka? Absolutní rekord trhli v Istanbulu, kde proměnili hostování nigerijského snajpra Osimhena v trvalý přestup. Předpovídala se mu velká kariéra, ale po sporech v Neapoli raději odešel do Turecka, kde za 41 zápasů nasázel 37 gólů. Neapol za něj nakonec dostala stejnou částku, za kterou ho před pěti lety kupovala z Lille.
Autor: Reuters
DEAN HUIJSEN A ILLJA ZABARNYJ (oba za 1,5 miliardy korun). Jejich společné zařazení má svůj důvod. Oba ještě v minulé sezoně patřili k oporám zadních řad Bournemouthu. Teď za mladíky dostane anglický klub v součtu tři milardy korun. Huijsen se v Realu Madrid ihned zařadil mezi opory a fascinuje vyspělými výkony, Zabarnyj to v nabitých zadních řadách PSG bude mít o něco náročnější.
Autor: AP
XAVI SIMONS, Tottenham (1,6 miliardy korun). Když byl ještě ve slavné barcelonské akademii La Masia, věštila se mu velká budoucnost. Diskutovaný přesun do PSG ho sice poněkud přibrzdil a očekávání Xavi Simons ještě zcela nenaplnil, ale už má za sebou povedená angažmá v PSV Eindhoven či Lipsku. A to nezapomeňte, že mu je stále teprve 22 let, čili má většinu kariéry před sebou. Tottenham nutně potřeboval kreativního hráče, takže z tohohle pohledu je Simons ideální variantou. Zvládne se v Anglii prosadit?
Autor: Reuters
EBERECHI EZE, Arsenal (1,7 miliardy korun). Ezeho přestup do velké míry souvisí s tím Simonsovým, k němuž by jinak nejspíš nedošlo. Všechno směřovalo k tomu, že hbitý sedmadvacetiletý křídelník zamíří z Crystal Palace právě do Tottenhamu. Jenže na poslední chvíli přispěchal s nabídkou Arsenal, v jehož mládežnických výběrech se Eze mihnul, a všechno bylo rázem jinak. Že mu v Arsenalu věří, dokazuje i fakt, že bude hrát s desítkou na zádech.
Autor: Reuters
ALEXIS SÁNCHEZ, Sevilla (zadarmo). Pokud na něj někteří fanoušci zapomněli, připomněl se jim v poslední den přestupového období. Šestatřicetiletý Sánchez se poněkud nečekaně vrací do Španělska, kde na sebe před patnácti lety upozornil v dresu Barcelony. Zdaleka nejlepší období pak prožil v Arsenalu, jenže když se v lednu 2018 rozhodl přestoupit do Manchesteru United, doplatil na to a jeho výkonnost prudce klesla. Kariéru zkoušel nastartovat v Interu Milán i Marseille, od loňského léta pak kopal za Udinese. Teď mu dává šanci i Sevilla.
Autor: ČTK
YOANNE WISSA, Newcastle (1,4 miliardy korun). V mnohém podobný případ jako Alexander Isak, na jehož přestup byl ten Wissův úzce navázaný. V Brentfordu ho odmítali prodat pod cenou, z čehož byl pochopitelně Wissa frustrovaný a v nové sezoně nenastoupil k jedinému zápasu. Toužil po štaci v Newcastlu, který si nakonec produktivního konžského útočníka mohl dovolit právě díky tomu, že prodal Isaka do Liverpoolu.
Autor: AP
BRYAN MBEUMO, Manchester United (1,8 miliardy korun). V uplynulých sezonách tvořil nebezpečnou dvojici právě s Wissou. Vždyť v té minulé měl Brentford jako jediný tým v Premier League dva hráče, kteří se dostali nad 15 branek. Ale o oba přišel. Kamerunce Mbeuma si vyhlédl Manchester United, tím však jeho letní posilování ofenzivních řad neskončilo.
Autor: Reuters
MATHEUS CUNHA, Manchester United. (1,8 miliardy korun). Pro Wolverhampton je odchod Cunhy podobným zásahem jako pro Brentford odchody Wissy s Mbeumem. Šestadvacetiletý Brazilec byl tahounem ofenzivy, ale s jeho odchodem se tak nějak počítalo. Všem bylo jasné, že má na víc než na boj o záchranu. I proto někteří fanoušci žertovali, že si odchodem do Manchesteru příliš nepomůže. United však doufají, že i díky Cunhovi se konečně zvednou.
Autor: Reuters
BENJAMIN ŠEŠKO, Manchester United (1,9 miliardy korun). Ofenzivních posil Manchesteru United tu už pár bylo, vytáhlý (195 centimetrů) slovinský útočník Šeško byl však letos tou vůbec nejdražší. Když přestoupil do Lipska, někteří ho ihned začali srovnávat s Erlingem Haalandem. Byť Šeško zatím tak gólový není, do Manchesteru se nakonec také stěhoval.
Autor: Reuters
ANTONY, Real Betis (543 milionů korun). Jarní hostování ve Španělsku mu vyšlo lépe, než kdokoliv čekal. Antony patřil k oporám týmu, který to dotáhl až do finále Konferenční ligy. Jenže dlouho to vypadalo, že se s Betisem bude muset rozloučit natrvalo. Nejprve se zdálo, že klub ze Sevilly nedokáže splnit finanční požadavky Manchesteru United, pak si pro změnu Antony usmyslel, že chce vyplatit zbývající měsíce kontraktu. Nakonec se ale všechny strany dohodly na kompromisu a brazilský křídelník bude i v nadcházející sezoně kopat v La Lize.
Autor: Reuters
MALICK DIOUF, West Ham (540 milionů korun). Historicky nejdražší odchod z české ligy v tomhle výčtu samozřejmě nesmí chybět. Malick Diouf prožil ve Slavii průlomovou sezonu, po níž bylo takřka jisté, že v Česku nezůstane. Pražský klub sice nabídku West Hamu dvakrát odmítl, napotřetí už se ale dohodli a Diouf se v Londýně připojil k Tomáši Součkovi. Už po úvodních třech kolech má na kontě dvě asistence i navzdory tomu, že se West Ham jinak trápí.
Autor: AP
FRANCO MASTANTUONO, Real Madrid. (1,1 miliardy korun). Ačkoliv Real Madrid v létě posílil zejména zadní řady, koupil také jeden velký ofenzivní talent. Franco Mastantuono, čerstvě osmnáctiletý Argentinec, přišel z River Plate, kde si vydobyl pověst jednoho z největších talentů světového fotbalu. Bitvu o něj nakonec vyhrál Real a fanoušci si záhy všimli, že se v obličeji nápadně podobá Alfredu Di Stefánovi, klubové legendě. I proto si od něj slibují velké věci. Naplní potenciál?
Autor: Profimedia.cz
LUIS DÍAZ, Bayern Mnichov (1,7 miliardy korun). Jelikož Liverpool ve velkém nakupoval, bylo jasné, že bude muset také prodávat. Jeho nejdražším odchodem byl nakonec Kolumbijec Díaz, který je tak po Maném dalším levým křídelníkem, který zamířil z Liverpoolu do Bayernu. A v Mnichově jsou s ním zatím spokojení, po čtyřech soutěžních zápasech má Díaz bilanci tří gólů a dvou asistencí.
Autor: AP
PŘESTUPY, KTERÉ NEDOPADLY. Hodně hráčů klub změnilo, někomu to ale z různých důvodů nevyšlo. Třeba Marc Guéhi, o kterého stál Liverpool, a dokonce i podstoupil zdravotní prohlídku. Jenže Crystal Palace nedokázal sehnat náhradu, a tak z přestupu sešlo. O poznání bizarněji pak dopadla situace okolo Aymerica Laporteho, který souhlasil s návratem do Athletiku Bilbao, jenže an-Nasr nedodal potřebné dokumenty včas, a španělský obránce tak nemohl být oficiálně zaregistrován.
Autor: AP