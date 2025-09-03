|
OBRAZEM: Rekordy, návraty i bizáry. Prohlédněte si největší přestupy léta
Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky
Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....
Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi
Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...
Fotbalové přestupy ONLINE: Prekop už patří Slavii, reprezentant Černý z Německa do Turecka
Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...
Nuda na Strahově, debakl 0:7 i Bořilovo bodlo. Slavia má v Lize mistrů staré známé
S pěti z osmi soupeřů, které jim čtvrteční los Ligy mistrů přisoudil, si slávističtí fotbalisté dají repete. Vybavíte si ještě sedmigólový debakl od Arsenalu? Slavnou remízu na San Siru s Interem?...
Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí
Ani třetí český tým nezvládl v odvetě závěrečného pohárového předkola vstřelit gól. Fotbalisté ostravského Baníku podlehli v utkání o Konferenční ligu slovinskému Celje i podruhé, doma po vlažném...
Z rebela trenérem. Prosinečki českýma očima: Požitkář, který dával fotbalu krásu
Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Kdo ho v devadesátkách sledoval zblízka, odpřisáhne vám, že s míčem u nohy to byl génius. Ale že se z něj po letech vyklube trenér? Roberta Prosinečkiho přece vždycky předcházela pověst rebela až...
FIFA trestá šest zemí za rasismus, kapitán Mexika za urážku Rüdigera pykat nebude
Mezinárodní fotbalová federace FIFA udělila šesti zemím včetně mistrů světa Argentiny pokuty za rasismus během červnových zápasů kvalifikace o světový šampionát v roce 2026. Disciplinární komise FIFA...
Kroměříž nadále bez bodu, výhru rezervy Baníku zajistili Sirotek a Bewene
Fotbalisté Kroměříže prohráli v dohrávce 2. kola na hřišti ostravského B-týmu 0:3. Všechny branky inkasovali po změně stran. Beznadějně poslední nováček soutěže nebodoval ani v osmém zápase...
Vstupenky na Slavii v Lize mistrů 2025/26. Kdo je může získat a za kolik
Účast Slavie v ligové fázi fotbalové Ligy mistrů je sama o sobě skvělým důvodem k návštěvě Edenu. Mimořádně atraktivní soupeři, které český mistr přivítá, pak zájem fanoušků ještě násobí. Jakým...
Čecho-Senegalec z Londýna. Hrát za Česko by byla pocta, sní ústecký objev
Už seznámení jeho táty Senegalce s mámou Češkou v Praze vypadá trochu jako hollywoodský příběh, další teď napsal jejich syn, fotbalista Seydil Toure. Hezčí druholigovou premiéru si snad ani nemohl...
Chraňte fotbal, nejsme cirkus! Fanoušci po Evropě se bouří proti zápasům v zahraničí
Dříve bláznivá myšlenka, v blízké době velmi pravděpodobně realita, kterou si pro novou sezonu naplánovaly španělská a italská nejvyšší soutěž. Ale ne každému se zamlouvá. Přes 400 fanouškovských...
V Premier League hned dvakrát během léta padnul přestupový rekord a anglické kluby dohromady utratily jen těžko uvěřitelných 90 miliard korun. Někteří fotbalisté čekali na vysněný přesun až do...
Vorlický, Zmrzlý či Teah si Ligu mistrů za Slavii nezahrají, posily na soupisce jsou
Uzdravený Lukáš Vorlický, také Ondřej Zmrzlý, jenž vypadl ze základní sestavy. S nimi talentovaní Emmanuel Fully s Divine Teahem a také Giannis-Fivos Botos. Ani jeden z nich si Ligu mistrů za Slavii...
Krejčí, Souček, Šulc, Schick a dál? Jak by měla vypadat sestava proti Černé Hoře
Kovář v bráně, Krejčí na stoperu, Souček se Šulcem v záloze, Schick na hrotu. Sestava fotbalové reprezentace pro páteční kvalifikační utkání v Černé Hoře je z poloviny jasná. A kdo dál? V jakém...
Dvě cesty na fotbalový šampionát. Jak v baráži dosáhnout na domácí semifinále?
Důležitý může být každý bod, dokonce každý vstřelený gól. Boj českých fotbalistů o postup na mistrovství světa 2026 pátečním utkáním v Černé Hoře vstoupí do druhé poloviny. Jak se Česko může na...
Každý to s námi bude mít složité, říká Hyský. Odejde Vecheta do Pardubic?
Nejlepší vstup do prvoligové sezony v historii klubu zažívají karvinští fotbalisté. Po sedmi kolech mají 12 bodů a jsou sedmí. A to ještě nezvládli domácí duely se Zlínem (0:1) a Bohemians (1:2)....
Potřeboval jsem dostat facku. Jak Hranáče (ne)vykolejil první rok v Hoffenheimu
Chvilku trvá, než se rozpovídá. Pět, deset minut, až pak se rozjede. A nakonec po půlhodině uzná: „Jsem trochu jako dieselový motor.“ Platilo to i pro první rok, kdy se stoper fotbalové reprezentace...