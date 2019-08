Bayern předvedl suverénní otočku, Dortmund se utká s Unionem

Zatímco v předchozích dvou zápasech nastřílel všech pět branek bavorského velkoklubu Robert Lewandowski, tentokrát se prosadilo šest různých střelců včetně polského kanonýra.

Obhájci titulu nevstoupili do zápasu ideálně, už v 6. minutě si na centr naskočil Jean-Paul Boetius a hlavou poslal Mohuč do vedení. Bayern ale ještě do přestávky otočil skóre, poté co se akrobaticky prosadil Benjamin Pavard a po něm v nastaveném čase z přímého volného kopu David Alaba.

Domácí navýšili vedení v 54. minutě díky hlavičce Ivana Perišiče a na něj o deset minut později navázal Kingsley Coman. Čtvrt hodiny před koncem vypálil Lewandowski a šestým zásahem v sezoně oslavil nedávné prodloužení smlouvy, diváky v Allianz Areně krátce poté potěšil i Alphonso Davies.

Bayern vysokou výhrou navázal na poslední vzájemné utkání obou celků na jaře, kdy rovněž na domácí půdě zvítězil 6:0.

Výsledky 3. kola německé ligy: Bayern Mnichov - Mohuč 6:1 (36. Pavard, 45.+1 Alaba, 54. Perišič, 64. Coman, 78. Lewandowski, 81. Davies - 6. Boetius), Freiburg - Kolín nad Rýnem 1:2 (40. vlastní Czichos - 52. Modeste, 90.+2 Skhiri), Leverkusen - Hoffenheim 0:0, Schalke - Hertha Berlín 3:0 (38. vlastní Stark, 48. vlastní Rekik, 86. Kenny), Wolfsburg - Paderborn 1:1 (56. Brekalo - 12. Oliveira-Souza), 18:30 Union Berlín - Dortmund.

Německá liga KLUB Z V R P S B 1. Lipsko 3 3 0 0 9:2 9 2. Bayern Mnichov 3 2 1 0 11:3 7 3. Wolfsburg 3 2 1 0 6:2 7 4. Leverkusen 3 2 1 0 6:3 7 5. Dortmund 2 2 0 0 8:2 6 6. Freiburg 3 2 0 1 7:3 6 7. Mönchengladbach 3 1 1 1 4:4 4 8. Hoffenheim 3 1 1 1 3:3 4 8. Schalke 3 1 1 1 3:3 4 10. Düsseldorf 2 1 0 1 4:4 3 11. Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 2:2 3 12. Kolín nad Rýnem 3 1 0 2 4:6 3 13. Paderborn 3 0 1 2 4:7 1 14. Augsburg 2 0 1 1 2:6 1 15. Union Berlín 2 0 1 1 1:5 1 16. Hertha Berlín 3 0 1 2 2:8 1 17. Brémy 2 0 0 2 3:6 0 18. Mohuč 3 0 0 3 2:12 0

Bayern Mnichov : 1. FSV Mohuč 05 6:1 (2:1) Góly:

38. Pavard

45+1. Alaba

56. Perišić

65. Coman

80. Lewandowski

82. A. Davies Góly:

8. Boëtius Sestavy:

Neuer (C) – Pavard, Süle, Lucas Hernández, Alaba – Th. Alcântara (81. Cuisance), Kimmich, Coutinho (70. T. Müller) – Perišić (69. A. Davies), Lewandowski, Coman. Sestavy:

F. Müller – Pierre-Gabriel, Niakhaté, Hack, Aaron Martín – E. Fernandes, Baku, Latza (C) (46. Malong) – Onisiwo (84. St. Juste), Boëtius, Burkardt (57. Szalai). Náhradníci:

Ulreich – Javi Martínez, Cuisance, J. Boateng, Goretzka, A. Davies, Gnabry, Tolisso, T. Müller. Náhradníci:

Zentner – Malong, St. Juste, Awoniyi, Öztunali, Maxim, Quaison, Brosinski, Szalai. Žluté karty:

21. Kimmich, 75. Lucas Hernández, 76. Th. Alcântara Žluté karty:

34. Niakhaté, 45. Hack, 79. Malong Rozhodčí: Schmidt – Günsch, Assmuth

SC Freiburg : 1. FC Kolín nad Rýnem 1:2 (1:0) Góly:

40. Czichos (vla.) Góly:

52. Modeste

90+2. Schirí Sestavy:

Schwolow – Lienhart, Koch, Schlotterbeck – Schmid, Kwon Čang-hoon (46. Haberer), Höfler, Günter (C) – Borrello (60. Höler) – Waldschmidt (79. Sallai), Petersen. Sestavy:

T. Horn – Ehizibue (46. Meré), Bornauw, Czichos, Hector – Schindler (77. Terodde), Schirí, B. Verstraete, Drexler – Schaub (84. Kainz), Modeste. Náhradníci:

Thiede – Abraši, Frantz, Haberer, Heintz, Höler, Woo, Sallai, Tempelmann. Náhradníci:

Kessler – Kainz, Hauptmann, Bader, Schmitz, Koziello, Meré, Terodde, Sobiech. Žluté karty:

Žluté karty:

44. Hector, 54. Meré Rozhodčí: Kampka – Kempke, Stein

1. FC Union Berlín : Borussia Dortmund 0:0 (-:-)

VfL Wolfsburg : SC Paderborn 07 1:1 (0:1) Góly:

56. Brekalo Góly:

12. Cauly Sestavy:

Casteels – Brooks, Guilavogui (C), Knoche – Roussillon, Arnold, X. Schlager (11. Gerhardt), William – Joao Victor (55. Mehmedi), Brekalo (87. Klaus) – Weghorst. Sestavy:

J. Huth – Collins, Hünemeier, Strohdiek (C), Dräger – Antwi-Adjei, Gjasula, Vasiliadis, Cauly (81. Holtmann) – Michel (86. Zolinski), Mamba. Náhradníci:

Pervan – Bruma, Gerhardt, Klaus, Mbabu, Mehmedi, Nmecha, Steffen, Tisserand. Náhradníci:

Ratajczak – Gueye, Holtmann, Jans, Kapić, Kilian, Pröger, Zolinski. Žluté karty:

Žluté karty:

63. Hünemeier, 89. Holtmann, 90+5. Gjasula Rozhodčí: Schlager D

Bayer Leverkusen : TSG 1899 Hoffenheim 0:0 (0:0) Sestavy:

Hrádecký – L. Bender (C), Tah, S. Bender, Wendell – Aránguiz (89. Baumgartlinger) – Bellarabi, Havertz, Demirbay (62. Amiri), Bailey – Volland (62. Alario). Sestavy:

Baumann – S. Posch, Vogt (C), Bičakčić (73. Akpoguma) – Kadeřábek, Rudy, Geiger, Stafylidis – Belfodil (62. Locadia), Grillitsch (83. Samassékou) – Bebou. Náhradníci:

R. Özcan – Dragović, Baumgartlinger, Sinkgraven, Paulinho, Amiri, Alario, Weiser, Diaby. Náhradníci:

Pentke – Bittencourt, Rupp, Skov, Akpoguma, Locadia, Samassékou, Brenet, Ribeiro. Žluté karty:

90. Tah, 90+5. Alario Žluté karty:

54. S. Posch, 90+5. Vogt Rozhodčí: Zwayer – Schiffner, Achmüller Počet diváků: 26 506