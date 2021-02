Schick byl u remízy Leverkusenu s Augsburgem, zahrál si i Morávek

Další dva čeští fotbalisté Tomáš Koubek a Marek suchý zůstali na domácí střídačce.

Augsburg poslal do vedení kuriózním způsobem Florian Niederlechner. Brankář Niklas Lomb při snaze o odkop netrefil míč a domácí útočník pohodlně zakončil do odkryté branky. Z poslední akce zápasu ale srovnal Tapsoba, který si z pozice stopera naběhl před branku a pohotově uklidil do sítě centr z pravé strany.

Schick se tentokrát neprosadil a nenavázal na gól z posledního ligového utkání proti Mohuči a na dvě trefy ze zápasu Evropské lize na hřišti Bernu. Bayer vyhrál v tomto roce jen dvě z devíti bundesligových utkání a je pátý, Augsburgu patří 13. pozice.

Nedělní výsledky 22. kola: Augsburg - Leverkusen 1:1 (5. Niederlechner - 90.+5 Tapsoba), 15:30 Hertha Berlín - Lipsko, 18:00 Hoffenheim - Brémy.

Německá liga KLUB Z V R P S B 1. Bayern Mnichov 22 15 4 3 62:31 49 2. Lipsko 21 13 5 3 37:18 44 3. Wolfsburg 22 11 9 2 35:19 42 4. Eintracht Frankfurt 22 11 9 2 45:30 42 5. Leverkusen 22 10 7 5 40:24 37 6. Dortmund 22 11 3 8 45:31 36 7. Union Berlín 22 8 9 5 35:25 33 8. Mönchengladbach 22 8 9 5 38:33 33 9. Freiburg 22 8 7 7 35:34 31 10. Stuttgart 22 7 8 7 39:35 29 11. Brémy 20 5 8 7 24:27 23 12. Hoffenheim 21 6 5 10 32:39 23 13. Augsburg 22 6 5 11 22:35 23 14. Kolín nad Rýnem 22 5 6 11 20:36 21 15. Hertha Berlín 21 4 6 11 26:37 18 16. Bielefeld 21 5 3 13 18:38 18 17. Mohuč 22 4 5 13 23:43 17 18. Schalke 22 1 6 15 15:56 9

FC Augsburg : Bayer Leverkusen 1:1 (1:0) Góly:

5. Niederlechner Góly:

90+5. Tapsoba Sestavy:

Gikiewicz – Framberger (72. Gumny), Gouweleeuw (C), Uduokhai, Pedersen – R. Khedira, Strobl – D. Caligiuri (79. Oxford), Bénes (72. Morávek), Vargas (66. Hahn) – Niederlechner (79. Richter). Sestavy:

Lomb – Fosu-Mensah, S. Bender (74. D. Gray), Tapsoba, Wendell – Demirbay, Aránguiz (C), Wirtz (58. Alario) – Bailey (58. Frimpong), Schick, Diaby. Náhradníci:

Koubek – Richter, Gumny, Gruezo, Morávek, Gregoritsch, Oxford, Hahn, Suchý. Náhradníci:

Grill – Frimpong, D. Gray, Dragović, Sinkgraven, Alario, Palacios, Tah. Žluté karty:

49. Bénes, 59. Niederlechner Žluté karty:

32. Tapsoba, 39. Aránguiz, 88. Diaby, 89. Fosu-Mensah Rozhodčí: Dingert – Kempkes, Gerach

Hertha BSC : RB Lipsko 0:1 (0:1) Góly:

Góly:

28. Sabitzer Sestavy:

Jarstein – Klünter, Stark, Dárdai, Mittelstädt – Tousart, S. Khedira – Leckie, Cunha, Lukebakio – K. Piątek. Sestavy:

Gulácsi – Klostermann, Orban, Halstenberg – Sabitzer (C) – Adams, Haidara, Olmo, Angeliño – Hwang Hi-čchan, Y. Poulsen. Náhradníci:

Schwolow – Pekarík, Darida, Netz, Ngankam, Alderete, Radonjić, Ascacibar, Guendouzi. Náhradníci:

Martínez – Konaté, Samardžič, Sörloth, Kluivert, Henrichs, Nkunku, Mukiele. Žluté karty:

34. Cunha Žluté karty:

45. Sabitzer Rozhodčí: Jablonski – Grudzinski, Thielert