Nebe, peklo, ráj. I Maradona tleská. A majitel Neapole chce daleko víc

„Aby bylo jasno, tohle není konec naší cesty, ale její začátek. Chceme vyhrát znovu. A znovu. A znovu. A pak vyhrát Ligu mistrů,“ řekl klubový majitel Aurelio De Laurentiis.

Pokud se ve svých odhadech neplete, má se fotbalová Evropa na co těšit. Takhle nažhavený tým už dlouho neviděla.

Neapol vykouzlila titul (v Itálii zvaný scudetto) pět kol před koncem, protože má nedostižný šestnáctibodový náskok. Před Juventusem, před Laziem, před milánskými giganty. A to – prosím pěkně – ze čtyř posledních zápasů třikrát remizovala. Ani naposledy v Udine nevyhrála, přesto to stačilo, aby vypukl gejzír radosti.

Od dob božského Diega Maradony, který jistě v nebi tančí, se modré neapolské dresy neleskly. Dokonce se mezitím na dva roky propadly až do třetí ligy a klubu hrozil bankrot.

Titul se neslavil v dobách Cannavara, Higuaína, Cavaniho, Hamšíka nebo Mertense, což jsou legendy, na které se bude navždy vzpomínat. Až teď to přišlo.

A kdo jiný by měl trefit zlatý gól?

Nigerijský útočník Victor Osimhen, jehož obličejová maska se stala symbolem fotbalového povstání a zároveň žádaným suvenýrem pro turisty, nastavil pravou placírku a zařídil v Udine titulový gól na 1:1. Jeho dvaadvacátá trefa v sezoně. „Nikdo si scudetto nezaslouží víc než Neapolitánci a Neapol. Nikdy nezapomenu, co jsme dokázali. Vždyť se nám vůbec nevěřilo, považovali nás za otloukánky,“ řekl.

Aby to nezapadlo, žádný Afričan nenastřílel v italské lize víc gólů než on, konkrétně 46. Jen úžasný George Weah, současný prezident Libérie, je na tom stejně. Hned zítra, během utkání proti Fiorentině, se může Osimhen osamostatnit. Stanice Nova Sport 4 nabízí exkluzivní přímý přenos přímo z Neapole.

Pokud jsme vychválili kanonýra Osimhena, mohli bychom při pohledu na soupisku ve stejném módu pokračovat. Neapol totiž nabízí hromadu zajímavých jmen, kterým se zprvu nevěřilo. Slovenského záložníka Lobotku třeba, je mrňavý, zato všude. Brankář Meret se dost možná stane italskou reprezentační jedničkou. Korejský stoper Kim díky titulu předčil všechny zbylé Kimy, kteří mu v rodné zemi konkurují. Makedonec Elmas? Paráda. Polák Zieliński? To samé. Gruzínec Kvaracchelija? Fantazie!

Kingsley Ehizibue (vlevo) z Udinese a Chviča Kvaracchelija z Neapole.

Nad všemi hráči pak ční mistr Luciano Spalletti. Ve věku 64 let a 58 dní se stal nejstarším trenérem, který kdy získal italské prvenství: „Když jsem tvrdil, že chceme zabojovat o titul, spousta lidí si myslela, že jsem se unáhlil. A tady to máte.“

Ačkoli na profesionální úrovni trénuje už třicet let, na velké trofeje nenarážel nijak zvlášť často. Vyhrál dva národní poháry s AS Řím a dva ruské tituly se Zenitem Petrohrad, ale jinak nic moc. Ve čtvrtek ovšem dopsal svou epopej. Nebe nad třímilionovou Neapolí se rozzářilo v nekonečně barevném ohňostroji. I satelity ve vesmíru zaznamenaly, jak se Kampánie před půlnocí rozsvítila. Všude to bouchalo, všude to hořelo.

Carlo Capalbo, šéf zítřejšího Pražského maratonu a náruživý fanoušek Neapole, byl přesvědčen, že titulové oslavy proběhnou vášnivě, nikoli však zběsile. Mýlil se. Při střelbě v ulicích jeden muž zemřel, nejméně pro tři další musela jet záchranka. Zvrtlo se to. Starosta Gaetano Manfredi sice uvedl, že si ve vřavě pravděpodobně vyřizovala účty mafie, nicméně dohromady se zranilo přes 200 lidí. Prostě Neapol. Stejná v časech Maradony, stejná v časech Osimhena.