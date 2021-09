Jak se Mara dočkal odchodu. Liberec přišel o jednu z opor posledních let

Kamso Mara měl velkou snahu v letním přestupním termínu odejít. Otevřeně klubu oznámil, že po třech letech potřebuje novou výzvu. Teď jsme se oficiálně dohodli s klubem Bejtar Jeruzalém na ročním hostování s možností využití opce na trvalý přestup,“ uvedl liberecký sportovní ředitel Zdeněk Koukal.

Šestadvacetiletý hráč z africké Guiney během tří sezon strávených v Liberci odehrál celkem 102 utkání, v nichž vstřelil 13 branek a přidal sedm asistencí. Významně se také podepsal pod loňský liberecký úspěch v Evropské lize: v závěru utkání s kyperským Apoelem Nikósie rozhodl gólem z penalty o postupu Slovanu do základní skupiny, následně se trefil i v odvetě s belgickým Gentem.

Mara působil U Nisy především jako spolehlivý defenzivní štít, zaujal však také jako specialista na penalty. V předminulém ligovém ročníku proměnil hned šest pokutových kopů. Ze severu Čech se rovněž odrazil do guinejské reprezentace. Vztah hráče s přezdívkou Kamil a libereckého klubu se však postupně začal kazit. U Nisy sice vloni v září podepsal novou smlouvu až do konce roku 2022, dával však najevo čím dál větší touhu změnit působiště. Kvůli tomu se dostával i do konfliktů se spoluhráči.

Vše vyvrcholilo na letošním letním soustředění v Rakousku, kam se Mara dostavil v nedostatečné kondici a tehdejší liberecký kouč Pavel Hoftych s ním ztratil trpělivost a vyřadil ho z A-týmu.

Jeho nástupce Luboš Kozel po svém příchodu k Nise naznačil, že je připravený dát Marovi novou šanci. „Byla by škoda nevyužít hráče, který už prokázal svou kvalitu. Pokud budu vědět, že chce Liberci pomoci, určitě nebudu proti tomu,“ řekl po svém uvedení do funkce.

Na to však nakonec nedošlo a Mara se přece jen dočkal odchodu do zahraničí. „Než odjel k reprezentaci, mluvil jsem s ním. Ale během doby, co byl pryč, přišla tato nabídka a jeho vnímání toho bylo, že by zájem měl a už poněkolikáté vyjádřil touhu jít pryč,“ popisuje Kozel. „Nebylo to ale jenom o něm, bylo to i o vztazích v kabině, musel by se řešit jeho návrat do mužstva a tímto se ta situace vlastně vyřešila sama. Nikdo mu v odchodu nebránil.“