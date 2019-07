Hvězdy bez práce. Kdo uloví Bonyho, Balotelliho, Robbena či Sturridge?

Mario Balotelli (naposledy Marseille)

Chvíli to vypadalo, že se někdejší obrovský talent ve Francii zase našel. V Nice se Balotellimu dařilo jako nikde předtím: sedmnáct gólů v první sezoně, šestadvacet ve druhé, k tomu návrat do národního týmu.

Na startu třetí to však byl zase ten starý Mario. Na letní přípravu přijel s nadváhou, rozhádal se s koučem Vieirou a vytrucoval si lednový odchod. V Marseille ožil, během jara dal osm gólů, zaujal oslavou na instagramu, ale pokračovat bude jinde. Měl by se vrátit do Itálie, zájem mají Brescia a Parma.

Dani Alves (Paris St. Germain)

Je mu šestatřicet let, aktuálně vede Brazílii coby kapitán na Copa América a rád by po turnaji (samozřejmě konečně vítězném) vyřešil svou budoucnost. Ofenzivní pravý bek po dvou letech skončil v Paříži, kde mimo jiné vyhrál dva tituly.

Ve Španělsku spekulují, že by Dani Alves mohl nečekaně obnovit pouto s Barcelonou, kde strávil osm mimořádně úspěšných let a vyrostl v opravdovou fotbalovou hvězdu. Vzhledem k jeho věku to nicméně není moc pravděpodobné.

Daniel Sturridge (Liverpool)

Kde jsou ty časy, kdy s Luisem Suárezem a Raheemem Sterlingem tvořil útočné trio, kterého se bála celá Anglie. Jenže ani jejich střelecká forma nestačila Liverpoolu k titulu. A Sturridge? Následně už víceméně jen strádal.

Ničila ho opakující se zranění a byť v minulé sezoně ukázal záblesky geniality, stal se přebytečným, Liverpool mu smlouvu neprodloužil. Povede se mu lépe třeba ve Skotsku, kam má údajně zamířit? Lanaří ho oba rivalové z Glasgow: Celtic i Rangers.

Danny Welbeck (Arsenal)

Další z kategorie fotbalistů, kteří snad častěji absentují kvůli zraněním, než hrají. Odchovanec Manchesteru United nikdy nenaplnil velká očekávání, měl být větší hvězdou, měl střílet víc branek, než kolik jich i kvůli chatrnému zdraví dal.

Loni v listopadu si zlomil kotník a jeho pětileté angažmá v Arsenalu bylo rázem u konce, klub osmadvacetiletému útočníkovi nový kontrakt nenabídl. V anglické lize ale jistě uplatnění najde, prý by mohl do Southamptonu nebo do Newcastlu.

Wilfried Bony (Al Arabi, Katar)

Třicetiletý kanón z Pobřeží Slonoviny v posledních letech stagnuje. Zářil ve Spartě, válel ve Vitesse Arnhem a díky skvělým výkonům ve Swansea si vysloužil přestup do Manchesteru City, což pro Bonyho však bylo větší sousto, než jaké zvládl strávit.

Po nepovedeném hostování ve Stoke zkusil restart ve Swansea... Marně. Trochu ožil v katarském Al Arabi, pět zásahů v sedmi startech budoucímu zaměstnavateli napovídá, že góly střílet nezapomněl.

„Prioritou je Evropa,“ hlásí z Afrického poháru národů. „Vím, že poslední tři roky jsem toho moc neodehrál, vím, že musím slevit z finančních nároků. Hlavně chci někde nastupovat pravidelně.“

Franck Ribéry (Bayern)

Je mu šestatřicet, ale končit ještě nehodlá – vždyť během své závěrečné sezony nastoupil do osmatřiceti utkání. Na jejím konci oslavil svůj devátý titul s Bayernem, vzápětí si připsal osmý triumf v německém poháru a po dvanácti letech se s bavorským velkoklubem rozloučil.

Francouzský záložník by si mohl v závěrečné fázi finančně přilepšit v Kataru nebo v Číně. Nebo snad nečekaně zamíří do Sheffieldu United, do týmu nováčka Premier League?

Arjen Robben (Bayern)

Další šikovné křídlo z Mnichova. Je o rok mladší než Ribéry, minulou sezonu toho však kvůli zraněním odehrál podstatně méně a po deseti letech se stal volným hráčem. Už možná není tak rychlý, jako býval, ale na schopnostech neztratil: obávaná zasekávačka zprava na střed se pořád složitě brání.

Vrátí se domů do PSV Eindhoven, kde před patnácti lety odstartoval báječnou fotbalovou kariéru? Nebo odejde do zámoří? Prý by se hodil kanadskému Torontu.

Guillermo Ochoa (Standard Lutych)

Mrštný gólman, toho času mexický hrdina, který na Zlatém poháru své zemi vychytal v penaltovém rozstřelu s Kostarikou postup do semifinále. Je mu třiatřicet a od léta 2011 působí v Evropě. Byl ve francouzském Ajacciu, po fenomenálních výkonech na MS 2014 podepsal v Málaze, kde však dělal dvojku.

Přes hostování v Granadě se dostal do belgického Lutychu, za povedený loňský ročník ho spoluhráči vyhlásili fotbalistou sezony. Po dvou letech Belgii opustí, rád by ale zůstal v Evropě. Mluví se o zájmu Betisu Sevilla, lákají ho do Major League Soccer – novou jedničku hledá Nashville i Chicago Fire.