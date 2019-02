Nejvíc fanoušků chodí v Dortmundu, Tottenhamu pomáhá dočasný azyl

To je způsobeno tím, že anglická liga má o čtyři hrací kola více než ta německá. Zápasy United tak na stadionu Old Trafford zhlédlo celkem 1 424 544 příznivců, zatímco do domácího stánku Dortmundu přišlo zhruba o 70 tisíc lidí méně.

Tabulka průměrné návštěvnosti v domácí lize za sezonu 2017/2018 1. Dortmund (Něm.) 79 496

2. Bayern Mnichov (Něm.) 75 000

3. Manchester United (Ang.) 74 976

4. Tottenham (Ang.) 67 953

5. Barcelona (Šp.) 66 603

6. Real Madrid (Šp.) 66 161

7. Schalke 04 (Něm.) 61 197

8. Arsenal (Ang.) 59 323

9. Inter Milán (It.) 57 529

10. Celtic Glasgow (Sko.) 57 523

11. West Ham (Ang.) 56 885

12. Stuttgart (Něm.) 56 045

13. Atlético Madrid (Šp.) 55 483

14. Manchester City (Ang.) 54 070

15. Benfica Lisabon (Por.) 53 209

Průměrné návštěvnosti na jedno utkání ale s číslem 79 496 diváků Borussia kraluje. Druhý Bayern Mnichov zaostává téměř o čtyři a půl tisíce. Bavorský klub však po celou sezonu hlásil beznadějně vyprodáno, kapacitu Allianz Areny naplnil v každém ligovém utkání. Nemá už se tedy kam posouvat.

Velký nárůst zaznamenal Tottenham, kterému „pomohlo“ dočasné přestěhování do Wembley, dokud nebude dokončený nový stadion na místě White Hart Lane.

Po přesunu bude muset počítat s poklesem, na provizorně pojmenovaný Tottenham Hotspur Stadium se totiž vejde „jen“ 62 062 návštěvníků.

V tabulce se také vyšvihly vzhůru kluby, které se vrátily do svých nejvyšších domácích soutěží - Newcastle United a VfB Stuttgart. Naopak z elitní dvacítky vypadl Mönchengladbach, Hertha Berlín, Hamburk a Ajax Amsterdam.

Mezi ligami vede německá Bundesliga (průměrně 44 511 diváků) před anglickou Premier League (38 310) a španělskou La Ligou (27 068).

A porovnání s českou první ligou? Průměrné návštěvnosti vévodila v uplynulé sezoně Slavia (12 403), za ní pak v počtu fanoušků skončila Sparta (11 391) a Plzeň (9576). Celkový ligový průměr činil 5 546 návštěvníků.