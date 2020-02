Krmenčík byl u výhry Brugg, Hušbauer odehrál pár minut za Drážďany

dnes 16:58

Český fotbalový reprezentant Josef Hušbauer nastoupil poprvé od svého příchodu ze Slavie do Dynama Drážďany do soutěžního utkání. V zápase 20. kola druhé německé ligy střídal v 82. minutě Ondřeje Petráka, který v zimním přestupovém období přišel do saského klubu také hostovat. O něco větší počet minut odehrál v novém působišti Michael Krmenčík, který naskočil do druhého poločasu utkání Club Bruggy - Antverpy.

Ani střídání devětadvacetiletého záložníka Hušbauera do hry nepomohlo ke změně skóre a Drážďany si ze hřiště Heidenheimu odvezly bod za bezbrankovou remízu. V tabulce zůstává Dynamo poslední se ziskem 17 bodů. Krmenčík, který přestoupil z Viktorie Plzeň ve čtvrtek, přišel na hřiště v utkání 24. kola belgické ligy proti Antverpám v úvodu druhého poločasu. Už z trávníku pak viděl jedinou branku zápasu, kterou dal v 84. minutě Hans Vanaken, jenž je s 12 góly nejlepším střelcem týmu. První Bruggy porazily třetí Antverpy 1:0 a dál vedou belgickou ligu s devítibodovým náskokem na druhý Gent. Výsledky 20. kola druhé německé ligy: Darmstadt - Osnabrück 2:2, Heidenheim - Drážďany 0:0, Norimberk - Sandhausen 2:0. Tabulka Tým Z V R P S B 1. Bielefeld 20 10 8 2 37:21 38 2. Stuttgart 20 10 5 5 34:25 35 3. Hamburk 19 9 7 3 40:20 34 4. Fürth 20 9 4 7 30:24 31 5. Heidenheim 20 8 7 5 27:21 31 6. Aue 20 8 6 6 29:27 30 7. Regensburg 20 8 5 7 33:30 29 8. Osnabrück 20 7 6 7 28:24 27 9. Kiel 20 7 6 7 32:31 27 10. Sandhausen 20 6 9 5 24:23 27 11. Darmstadt 20 4 11 5 23:28 23 12. St. Pauli 20 5 7 8 25:27 22 13. Norimberk 20 5 7 8 29:38 22 14. Hannover 20 5 7 8 24:33 22 15. Wiesbaden 20 5 6 9 24:37 21 16. Bochum 19 4 8 7 32:36 20 17. Karlsruhe 20 4 8 8 29:39 20 18. Drážďany 20 4 5 11 18:34 17 Program a výsledky 24. kola belgické ligy: FC Bruggy - Antverpy 1:0, 18:00 Anderlecht - Mouscron, 20:00 Waregem - Waasland-Beveren. Tabulka Tým Z V R P S B 1. FC Bruggy 24 17 6 1 51:11 57 2. Gent 24 14 6 4 50:25 48 3. Antverpy 24 13 6 5 43:28 45 4. Charleroi 23 11 8 4 36:19 41 5. Standard Lutych 24 12 5 7 43:29 41 6. Genk 24 11 4 9 37:34 37 7. Mechelen 23 10 4 9 33:37 34 8. Waregem 23 9 4 10 32:33 31 9. Anderlecht 23 7 9 7 27:25 30 10. St. Truiden 24 8 5 11 27:40 29 11. Mouscron 23 6 9 8 31:34 27 12. Kortrijk 24 7 5 12 33:39 26 13. Eupen 24 7 5 12 20:35 26 14. Ostende 24 6 3 15 24:44 21 15. Waasland-Beveren 23 5 5 13 19:43 20 16. Cercle Bruggy 24 3 2 19 20:50 11

Autoři: iDNES.cz , ČTK