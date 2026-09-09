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Brankář Courtois nepomůže reprezentaci v Lize národů, na EURO se chce vrátit

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  11:22
Belgický brankář Thibaut Courtois během čtvrtfinálového zápasu proti Španělsku.

Belgický brankář Thibaut Courtois během čtvrtfinálového zápasu proti Španělsku. | foto: Reuters

Belgický brankář Thibaut Courtois likviduje šanci Španělska.
Fotbalisté Realu Madrid povzbuzují brankáře Thibauta Curtoise po zákroku proti...
Brankář Thibaut Curtois z Realu Madrid chytá míč v zápase proti Lipsku.
Brankář Thibaut Courtois z Realu Madrid zasahuje v utkání proti Vallecanu.
10 fotografií
Brankář Realu Madrid Thibaut Courtois nepomůže belgické fotbalové reprezentaci v nadcházející Lize národů. V národním týmu však čtyřiatřicetiletý gólman nekončí, v kvalifikaci mistrovství Evropy v roce 2028 bude opět k dispozici.

Dohodl se na tom s novým trenérem Markem van Bommelem, řekl Courtois po úterním vítězství Realu v Lize mistrů nad Interem Milán 2:1.

„Mark van Bommel mi ale řekl, že mi nemůže zaručit místo v základní sestavě. Pokud brankář, co nastupuje v Lize národů, bude chytat dobře, trenér by mu mohl dát znovu důvěru. Chci o své místo bojovat a dokázat, že se můžu znovu stát brankářskou jedničkou,“ uvedl Courtois, jenž má na kontě 115 reprezentačních startů, v roce 2018 získal s Belgií bronz na mistrovství světa. Byl vyhlášen nejlepším brankářem šampionátu a vyhrál také anketu FIFA o nejlepšího gólmana planety.

Belgii srazila chyba náhradního gólmana. Courtois přitom říká: Mohl jsem hrát dál

Belgii čekají v Lize národů Francie, Itálie a Turecko. Van Bommel zřejmě vsadí na brankáře Manchesteru United Sennea Lammense nebo Mikea Penderse z Chelsea.

Belgický brankář Thibaut Courtois během čtvrtfinálového zápasu proti Španělsku.
Belgický brankář Thibaut Courtois likviduje šanci Španělska.
Fotbalisté Realu Madrid povzbuzují brankáře Thibauta Curtoise po zákroku proti střele Marca Cucurelly z Chelsea.
Brankář Thibaut Curtois z Realu Madrid chytá míč v zápase proti Lipsku.
10 fotografií
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9. 9. 17:00
  • 1.93
  • 3.75
  • 3.88
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9. 9. 18:00
  • 6.54
  • 4.66
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Stuttgart vs. VikingFotbal - 1. kolo - 9. 9. 2026:Stuttgart vs. Viking //www.idnes.cz/sport
9. 9. 18:45
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