Dohodl se na tom s novým trenérem Markem van Bommelem, řekl Courtois po úterním vítězství Realu v Lize mistrů nad Interem Milán 2:1.
„Mark van Bommel mi ale řekl, že mi nemůže zaručit místo v základní sestavě. Pokud brankář, co nastupuje v Lize národů, bude chytat dobře, trenér by mu mohl dát znovu důvěru. Chci o své místo bojovat a dokázat, že se můžu znovu stát brankářskou jedničkou,“ uvedl Courtois, jenž má na kontě 115 reprezentačních startů, v roce 2018 získal s Belgií bronz na mistrovství světa. Byl vyhlášen nejlepším brankářem šampionátu a vyhrál také anketu FIFA o nejlepšího gólmana planety.
|
Belgii srazila chyba náhradního gólmana. Courtois přitom říká: Mohl jsem hrát dál
Belgii čekají v Lize národů Francie, Itálie a Turecko. Van Bommel zřejmě vsadí na brankáře Manchesteru United Sennea Lammense nebo Mikea Penderse z Chelsea.