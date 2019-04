Chelsea před odvetou prohrála. Ale jsme na dobré cestě, věří Sarri

„Stál proti nám fantastický soupeř. Padesát minut bylo v pořádku, ale

pak se něco změnilo a dvakrát jsme inkasovali. Následně jsme však zareagovali správně. Stejně si myslím, že jsme celkově hráli dobře,“ pokračoval.

Blízko snížení byl po hodině Hazard, v první příležitosti však trefil tyč a vzápětí jej vychytal Alisson.

„Je to těžké. Šance měly oba týmy, jenže Liverpool ty své proměnil. Skvělý

zápas, ale trochu frustrující,“ mrzelo stopera Davida Luize.

První půle byla vyrovnaná, po pauze ovšem Liverpool vsítil dva rychlé góly

po sobě a dovedl duel do vítězného konce.

„Úvodní brance ale podle mě předcházel faul na Emersona,“ stěžoval si Sarri.

Hovořil o momentu, kdy se obránce Chelsea dostal ve vlastním vápně do kontaktu s Mohamedem Salahem. Egypťan jej obral o míč, ale zároveň poslal k zemi.

Chelsea - Slavia Odveta čtvrtfinále Evropské ligy, ve čtvrtek od 21.00 online.

„Premier League je nejlepší na světě, co se týče hráčů, jenže o rozhodčích to neplatí. Je to nepoměr,“ neodpustil si italský trenér rýpnutí. „Ať to ale bylo jakkoliv, tak Liverpool vyhrál zaslouženě,“ dodal.

Teď už se bude londýnský celek plně soustředit na čtvrteční odvetu čtvrtfinále Evropské ligy, kdy na Stamford Bridge přivítá Slavii. Z Prahy

si přivezl výhru 1:0.