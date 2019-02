Zklamání pro Tottenham, v FA Cupu končí. Chelsea jde hladce dál

Podle očekávání nenasadil trenér Mauricio Pochettino nejsilnější možnou sestavu. Opory Tottenhamu odpočívaly. Na lavičce zůstal gólman Lloris i šikovný Lamela.

Ani domácí nevyužili to nejlepší, co mají k dispozici, přesto šli do vedení. V 9. minutě se trefil Connor Wickham, na něj z pokutového kopu navázal Andros Townsend. Penaltu zahrávali také hosté, Kieran Trippier ovšem selhal a vůbec netrefil branku.

„Pořád zůstáváme v Lize Mistrů, v Premier League jsme navíc na dobré pozici. Máme spoustu motivace,“ snažil se zůstat pozitivní Pochettino.

Fotbalisté Crystal Palace i přes převahu soupeře dvougólový náskok uhlídali a postupují stejně jako Chelsea, která na Stamford Bridge přehrála druholigový celek Sheffield Wednesday.

Chelsea neměla výraznější potíže. Nejprve proměnil penaltu Willian, poté skóroval Callum Hudson-Odoi, jehož jméno se v posledních dnech kvůli nedostatku herního času spojuje s možným přestupem do Bayernu Mnichov. Tečku za výsledkem udělal v závěrečné desetiminutovce opět Willian.

Český obránce Daniel Pudil zůstal v dresu hostů tentokrát jen na lavičce náhradníků. Za domácí odehrál téměř celé utkání nový přírůstek Gonzalo Higuaín, jenž dorazil na hostování z AC Milán.

Výsledky 4. kola Anglického poháru: Crystal Palace - Tottenham 2:0 (9. Wickham, 34. Townsend z pen.), Chelsea - Sheffield Wednesday 3:0 (26. z pen. a 83. Willian, 64. Hudson-Odoi).