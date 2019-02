Agüero hattrickem vystřílel výhru City, United zvítězili v Leicesteru

Snově vstoupili svěřenci Pepa Guardioly do utkání s londýnským týmem. Agüero dostal po centru od Aymerica Laporteho míč do sítě po 46 sekundách. Rychleji to argentinský útočník v této sezóně zvládl jen v předchozím utkání - proti Newcastlu mu stačilo 24 vteřin.

Tím ale večer třicetiletého útočníka teprve začal. Ve 44. minutě Ilkay Gündogan dloubl míč za obranu, Raheem Sterling zprvní našel volného Agüera a ten zakončil akci do prázdné brány bez zaváhání.

Agüero dokonal hattrick po hodině hry. Sterlingovu nahrávku Bernd Leno vyrazil přímo do pohybu útočníka City, který jej ve skluzu dopravil za brankovou čáru.

Arsenal se zmohl jen na jeden gól. Ten vstřelil v prvním poločase kapitán Laurent Koscielny, ke kterému prodloužil centr Lucase Torreiry obránce Nacho Monreal.

Trenérovi Unai Emerymu se tak ani napodvanácté nepodařilo porazit tým vedený Pepem Guardiolou.

United měli první šanci už v šesté minutě. Luke Shaw našel centrem na malém vápně Marcuse Rashforda, který odehrál jubilejní 100. zápas v Premier League, jenže hlavičkoval nad.

O tři minuty později si však spravil chuť. Paul Pogba zachytil rozehrávku Ricarda Pereiry a obloučkem za obranu pobídl anglického útočníka. Ten si míč ukázkově zpracoval a křižnou ranou nedal Kasperu Schmeichelovi šanci.

Pět minut po změně stran byli domácí blízko vyrovnání, Harvey Barnes si ve vápně narazil míč s Jamesem Maddisonem, jenže z ostrého úhlu Davida De Geu nepropálil.

Gól měl na noze i Jamie Vardy, který se jako první zorientoval po sraženém přímém kopu a nůžkami vypálil na bránu. Proti však byl skvěle chytající De Gea, který balon zkrotil na brankové čáře.

Španělský reprezentant si připsal další důležitý zákrok v 78. minutě, kdy vytáhl z horního rohu přímý volný kop Rachida Ghezzala.

Vardy ani Harry Maguire své šance v závěru utkání neproměnili, a tak si Solskjaer připsal deváté vítězství z deseti utkání coby manažer United.

Výsledky 25. kola anglické ligy: Leicester - Manchester United 0:1 (9. Rashford), Manchester City - Arsenal 3:1 (1., 44. a 61. Agüero - 11. Koscielny).

Leicester City : Manchester United 0:1 (0:1) Góly:

Góly:

9. Rashford Sestavy:

Schmeichel (C) – R. Pereira, Maguire, J. Evans, Chilwell – N. Mendy (84. Iheanacho), Ndidi – Gray (74. Okazaki), Maddison (62. R. Ghezzal), Barnes – Vardy. Sestavy:

de Gea – Young (C), Bailly, Lindelöf, Shaw – A. Herrera, N. Matić – Lingard (90. P. Jones), P. Pogba, Alexis Sánchez (67. Martial) – Rashford (78. R. Lukaku). Náhradníci:

D. Ward – Morgan, Fuchs, R. Ghezzal, Choudhury, Iheanacho, Okazaki. Náhradníci:

Romero – P. Jones, Dalot, Mata, Fred, R. Lukaku, Martial. Žluté karty:

32. Vardy, 45. N. Mendy, 82. R. Ghezzal, 90+3. Ndidi Žluté karty:

20. Lingard, 42. N. Matić, 80. Shaw, 90+3. Martial Rozhodčí: Mike Dean – Ian Hussin, Darren Cann Počet diváků: 32 148 Přejít na on-line reportáž

Manchester City : Arsenal FC 3:1 (2:1) Góly:

1. Agüero

44. Agüero

61. Agüero Góly:

11. Koscielny Sestavy:

Ederson – Walker, Otamendi, Laporte – B. Silva, Fernandinho, Gündoğan, D. Silva (C), De Bruyne (88. Mahríz) – Agüero (81. Jesus), Sterling. Sestavy:

Leno – Mustafi (79. Mavropanos), Koscielny (C), Monreal – Lichtsteiner, Torreira, Guendouzi, Kolašinac (66. Denis Suárez) – Aubameyang, Iwobi (66. Ramsey) – A. Lacazette. Náhradníci:

Muric – Danilo, Stones, Jesus, Mahríz, Delph, Sané. Náhradníci:

Čech – Alnaní, Ramsey, Denis Suárez, Özil, Mavropanos, Nketiah. Žluté karty:

65. Gündoğan Žluté karty:

40. Torreira Rozhodčí: Atkinson – Betts, Child Počet diváků: 54483 Přejít na on-line reportáž