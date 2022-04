Cesta na italský trůn po jedenácti letech? Lvi z AC Milán cítí šanci

Ve druhé minutě nastavení.

Na hřišti Lazia Řím.

Svoji osmičku nechal Tonali ležet v pokutovém území a běžel přes atletickou dráhu Olympijského stadionu vstříc nadšeným milánským fanouškům. „Málokdo nám věřil, ale jsme nahoře. S pokorou připravení bojovat dál,“ prohlásil hrdina, když se dohrálo.

AC Milán zdaleka nemá dopracováno, nicméně první místo po čtyřiatřiceti kolech italské ligy znamená obrovský pokrok pro slavný klub, který byl příliš dlouho v křeči. Poslední titul, osmnáctý v historii, je z roku 2011, kdy se nejlepším střelcem mužstva stal jistý Zlatan Ibrahimović.

Zlatan Ibrahimovic z AC Milán pálí na bránu.

Pak to s červenočernými barvami šlo z kopce: následovníci Maldiniho, Rivery, Seedorfa, Ševčenka nebo Van Bastena skončili postupně druzí, třetí, osmí, desátí, sedmí, šestí, šestí, pátí, šestí, druzí. Loni už byl nejlepším střelcem znovu Ibrahimović a na trenérské lavičce seděl Stefano Pioli. Mimochodem, čtyřicetiletý nestor Ibrahimović byl v neděli tím, kdo nezištnou hlavičkou přihrál Tonalimu na vítězný gól.

„Moji chlapci jsou jako lvi. Dostávají málo uznání, přitom ukazují, jak jsou silní,“ chválil trenér Pioli.

Ciro, střelecký kouzelník Nedělním gólem proti AC Milán se Ciro Immobile, kapitán Lazia Řím, znovu zapsal do dějin. Stal se čtvrtým hráčem z pěti nejsledovanějších soutěžích, který vstřelil 25 a víc gólů ve třech po sobě jdoucích sezonách. Od roku 2016 to zvládli jen supermani Lionel Messi, Cristiano Ronaldo a Robert Lewandowski

Do cíle ještě pár týdnů zbývá. O víkendu se z dostihů o italský titul zřejmě nadobro odpárala Neapol, která šeredně pokazila závěr utkání v Empoli. Dostala tři góly v posledních deseti minutách, prohrála 2:3 a teď si léčí rány.

Zbývají dva kandidáti, kteří se dělí o milánský stadion San Siro.

Inter ztrácí dva body, ovšem má středeční dohrávku k dobru. Když v Boloni zvítězí, zase skočí do čela, takže se logicky čeká, kdo zaváhá jako první.

AC Milán má papírově těžší los: doma s Fiorentinou, venku Verona, doma s Bergamem, venku Sassuolo.

Inter nejdřív doplní chybějící údaj v Boloni, pak bude finále: v Udine, doma s Empoli, v Cagliari a končí doma se Sampdorií.

Lehkým favoritem je skutečně Inter, který má lepší útok, dostává méně gólů a ještě si střihne finále Italského poháru proti Juventusu. „Ale my se nevzdáme. Když zbylé zápasy vyhrajeme, může to stačit. Požádal jsem chlapce, ať do závěru dají všechno, co v sobě mají,“ vyznal se Stefano Pioli.

Už nedělní šlágr potvrdil, jak chlapci poslouchají svého šéfa. Velmi brzy prohrávali, protože je rychlým náběhem přechytračil střelecký fantom Ciro Immobile. Pak musel AC Milán dobývat, což se dlouho nedařilo. Hosté vyslali celkem pětadvacet střel, jen dvě trefily síť. Obě v potu stvořené, silou vůle dotlačené. Kanonýr Olivier Giroud po pauze ve skluzu vyrovnal, Tonali pak obrat dokonal. „Zkusíme to dotáhnout,“ slíbil trenér Pioli.

Když něco takového řekne on, měli byste zbystřit. Na legendární adrese se šestapadesátiletý Pioli usadil v říjnu 2019. Nejprve dal rozklížený tým dohromady, pak ho naučil útočit a mít radost z fotbalu. Následně Milán po trýznivé sedmileté odmlce vrátil do Ligy mistrů. Kromě toho překonal už několik klubových milníků. V prvních jedenácti zápasech aktuální sezony desetkrát zvítězil.

Trenér Stefano Pioli diriguje hráče AC Milán.

Poprvé od roku 2004 se AC Milán podařilo otočit výsledek v derby proti Interu. Neapol vyloupil dvakrát v řadě poprvé od roku 1981, v polovině března pak statistici spočítali, že třiašedesát bodů po úvodních devětadvaceti zápasech nezískal AC Milán už šestnáct let. Zrovna teď je dvanáct zápasů za sebou neporažený.

Co z toho vyplývá? Že další výzvou pro Pioliho musí být scudetto, jak Italové říkají fotbalovému trůnu.