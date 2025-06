Autor: ČTK , iDNES.cz

22:25

Do Bayeru Leverkusen míří nizozemský brankář Mark Flekken z Brentfordu, což podle německých médií znamená konec českého fotbalového reprezentanta Matěje Kováře v klubu. Flekken se dohodl s německým vicemistrem na smlouvě do roku 2028. Leverkusen by za jednatřicetiletého gólmana měl zaplatit 10 milionů eur (249 milionů korun). Flekken už v minulosti chytal v bundeslize za Freiburg.