Fotbalová Itálie si oddechla. Bove je po kolapsu při vědomí

Dvaadvacetiletý Bove ztratil vědomí v 16. minutě utkání, když se sehnul, aby si upravil kopačku. Hřiště opustil na nosítkách a byl převezen do nemocnice. Už v neděli klub uvedl, že vyšetření vyloučila vážné poškození jeho nervového systému, srdce a plic.

Dnes Fiorentina oznámila, že už Bove nepotřebuje pomoc při dýchání. „Po klidné noci byl dnes ráno probuzen a extubován. Aktuálně je vzhůru, bdělý a orientovaný,“ sdělil klub.

Bove je odchovancem akademie AS Řím a do Fiorentiny přišel v létě na hostování s opcí na přestup. Na kontě má zápasy za italskou reprezentaci do 21 let, v tomto ročníku Serie A odehrál 11 utkání a vstřelil jeden gól.