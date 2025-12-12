Pohroma ve Finsku: Klub sestoupil, pak mu shořela tribuna. Na vině je nezletilý mladík

Jako by nestačilo, že sestoupili do druhé ligy. Finský fotbalový klub Haka řeší další pohromu - v neděli totiž nezletilý mladík zapálil jednu z tribun na stadionu, kterou požár zcela zničil a poškodil také část umělého trávníku.

Tribuna stadionu FC Haka po požáru. | foto: FC Haka

Chlapec se k činu přiznal o několik dní později. Spolu s ním na místě byli ještě další dva, ani jednomu však podle dostupných informací nebylo patnáct let, takže nejsou trestně odpovědní.

„To však neznamená, že budou osvobozeni od uhrazení způsobilé škody. Pro to žádný věkový limit není,“ citoval web euronews šéfa finské policie.

Chlapec uvedl, že v neděli zhruba v osm večer zapálil nějaký předmět, od něhož poté chytla celá tribuna. Čin však neměl přímou souvislost se sestupem, který byl oficiálně stvrzen před takřka dvěma měsíci, kdy ve finské lize skončila sezona.

To ale nic nemění na tom, že je to pro klub z dvacetitisícového města Valkeakoski, které je vzdálené asi 150 kilometrů od Helsinek, pořádná pohroma a komplikace.

„Něco takového jsme opravdu nepotřebovali, to je jasné,“ řekl poněkud ironicky předseda klubu Marko Larsson. „Ale lidé nám vyjadřují podporu, kterou budeme potřebovat nadále. Ještě jsme zcela nespočítali výši škod, ale budou vysoké.“

„Je to šokující, když si uvědomíte, jak je stadion Factory Field důležitý pro finský fotbal. Takovéhle chování, kdy vám nezáleží na majetku ostatních lidí, je pobuřující. Ale takový už dnešní svět je,“ posteskl si výkonný ředitel Olli Huttunen.

Konstrukce tribuny i po požáru stojí, jakmile však policie celý případ vyšetří, bude zdemolována. Její kapacita byla 400 diváků z celkových zhruba tří a půl tisíc.

„Naším úkolem teď bude, abychom stadion co nejdříve opět uvedli do provozu,“ zdůraznil předseda městské rady Joni Kumlander.

Haka je historicky druhým nejúspěšnějším finským týmem. Získala devět titulů, poslední v roce 2004, a celkem 22 domácích trofejí. Více má pouze HJK Helsinki.

