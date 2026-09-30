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Girondins Bordeaux za 1 euro, dovolí-li soud. Slavný fotbalový klub začíná znovu

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  14:13

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Fanoušci Girondins de Bordeaux během protestu | foto: ROMAIN PERROCHEAU / AFP Profimedia.cz

Finančními potížemi zmítaný Girondins Bordeaux udělal významný krok, aby se vůbec mohl zapojit do fotbalových soutěží. Tradiční klub, jenž má kvůli insolvenci zastavenou činnost, oznámil, že se dohodl na převzetí za symbolickou částku jedno euro s investiční společností Park Bench. Tato akvizice by mohla odvrátit hrozbu bankrotu.

Šestinásobní francouzští mistři uvedli, že součástí dohody s Park Bench je také převzetí dluhů klubu. Ty se podle francouzského listu Ici blíží částce 18 milionů eur (440 milionů korun).

Fotbalisté Bordeaux kvůli finančním potížím postupně klesli až do šesté francouzské ligy, v níž by měli zahájit tuto sezonu. Noví majitelé mají v nejbližších dnech předstoupit před regionální kontrolní a řídicí komisi ligy, jež musí schválit změnu vlastnické struktury a rozpočet klubu na sezonu.

Případ bude muset posoudit ještě obchodní soud v Bordeaux, aby zajistil proces restrukturalizace.

Pohled na Matmut Atlantique, fotbalový stadion v Bordeaux

Girondins má ekonomické potíže už několik let. Klub byl založen v roce 1881 a patří k nejznámějším francouzským týmům; vyrostli v něm mistři světa Zinédine Zidane či Bixente Lizarazu a mezi jeho bývalé hráče patří čeští reprezentanti Vladimír Šmicer a Jaroslav Plašil.

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