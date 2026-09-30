Girondins Bordeaux za 1 euro, dovolí-li soud. Slavný fotbalový klub začíná znovu

Šestinásobní francouzští mistři uvedli, že součástí dohody s Park Bench je také převzetí dluhů klubu. Ty se podle francouzského listu Ici blíží částce 18 milionů eur (440 milionů korun).
Fotbalisté Bordeaux kvůli finančním potížím postupně klesli až do šesté francouzské ligy, v níž by měli zahájit tuto sezonu. Noví majitelé mají v nejbližších dnech předstoupit před regionální kontrolní a řídicí komisi ligy, jež musí schválit změnu vlastnické struktury a rozpočet klubu na sezonu.
Případ bude muset posoudit ještě obchodní soud v Bordeaux, aby zajistil proces restrukturalizace.
Girondins má ekonomické potíže už několik let. Klub byl založen v roce 1881 a patří k nejznámějším francouzským týmům; vyrostli v něm mistři světa Zinédine Zidane či Bixente Lizarazu a mezi jeho bývalé hráče patří čeští reprezentanti Vladimír Šmicer a Jaroslav Plašil.