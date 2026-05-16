Manchester City ovládl Anglický pohár, ve finále porazil Chelsea gólem Semenya

Jediná branka padla v 72. minutě. Haaland našel před hranicí malého vápna Semenya a ghanský reprezentant efektní patičkou rozhodl o vítězi. Svěřenci Pepa Guardioly tak zůstali v boji o domácí treble.
Anglický ligový pohár získali už v březnu a v lize jsou dvě kola před koncem o dva body druzí za Arsenalem.
Pro Guardiolu, u něhož média spekulují o letním konci na lavičce City, to byla 17. trofej za deset let v Manchesteru a celkově 35. v kariéře.
Fotbalový Anglický pohár
Finále ve Wembley, Londýn
Chelsea - Manchester City 0:1 (0:0)