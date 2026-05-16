Manchester City ovládl Anglický pohár, ve finále porazil Chelsea gólem Semenya

Autor: ,
  19:22
Fotbalisté Manchesteru City ve finále Anglického poháru porazili Chelsea 1:0. Trofej získali po třech letech a poosmé celkově, čímž se v historických tabulkách vyrovnali Tottenhamu, Liverpoolu a Chelsea. Vícekrát FA Cup ovládli jen Manchester United (13) a Arsenal (14).
Fotbalisté Manchesteru City slaví zisk Anglického poháru po výhře nad Chelsea. | foto: Reuters

Jediná branka padla v 72. minutě. Haaland našel před hranicí malého vápna Semenya a ghanský reprezentant efektní patičkou rozhodl o vítězi. Svěřenci Pepa Guardioly tak zůstali v boji o domácí treble.

Anglický ligový pohár získali už v březnu a v lize jsou dvě kola před koncem o dva body druzí za Arsenalem.

Momentka z finálového utkání Anglického poháru mezi Manchesterem City a Chelsea.

Pro Guardiolu, u něhož média spekulují o letním konci na lavičce City, to byla 17. trofej za deset let v Manchesteru a celkově 35. v kariéře.

Fotbalový Anglický pohár

Finále ve Wembley, Londýn

Chelsea - Manchester City 0:1 (0:0)
Branka: 72. Semenyo.

