Talent Zahálka podepsal v Gladbachu a hlásí: Nepřišel jsem hrát za juniorku

„Pravidelně hrát za U19 je pro mě jenom úplný začátek. Nepřišel jsem do Gladbachu na to, abych hrál za juniorku,“ vyhlásil šestnáctiletý hráč pro web FK Litoměřicko, který ho vychoval. „Můj cíl je dostat se co nejrychleji do áčka. Plán je jasný. Podávat top výkony v U19 a v zimě už odjet na přípravu s A-týmem.“
Zahálkova kariéra letí raketově vzhůru. Nejdřív Litoměřicko, pak Ústí nad Labem, na zkušenou do Drážďan a teď přestup na prestižní adresu, tedy do Borussie. Smlouvu podepsal do června 2029.
Šéf tamní akademie Mirko Sandmöller o něm tvrdí: „Své střelecké schopnosti prokázal v Dynamu a v mládežnických reprezentacích. Je to herně inteligentní a technicky silný útočník, který umí kombinovat a v pokutovém území dělá dobrá rozhodnutí. Budeme ho cíleně připravovat na vyšší nároky, zejména na intenzitu a atletické předpoklady profesionálního fotbalu.“
Na lopotu je Zahálka připravený, za jeho vzestupem prý není žádné tajemství, ale pouze dřina.
„Je to jen o tvrdé práci, disciplíně a také o tom si věřit. Obětoval jsem tomu fakt dost. Zatímco šli kámoši ven, já jel na trénink, zápas nebo strávil hodiny na cestách,“ líčí český ofenzivní talent. „Není to vždycky růžové, občas jste unavený a věci nejdou podle plánu, ale prostě nesmíte polevit.“ Zvlášť v Německu se lelkování netoleruje. Rozdíly mezi tamním a českým fotbalem poznal Zahálka během dvou sezon v Drážďanech.
„Ty největší jsou hlavně v tempu, intenzitě a v tom, jak rychle musíte na hřišti přemýšlet. V Německu neexistuje, že byste nějaký souboj vypustil nebo trénink jenom odchodil. Všechno se jede na sto procent,“ zjistil. „Zázemí v akademii má neskutečnou úroveň. Úplně všechno se tam řeší do detailu. Od tréninků přes taktiku až po regeneraci a jídlo.“
Pětinásobného německého šampiona upoutal 22 góly za dvě sezony v týmech U17 a U19. „Je to neskutečný pocit a splněný sen. Když jsem smlouvu s Borussií podepisoval, proběhla mi hlavou celá cesta od prvních tréninků až po náročné chvíle, kdy se muselo makat. Je to super odměna za tu práci, ale moc dobře vím, že tím to nekončí. Naopak, ta pravá dřina začíná až teď,“ uvědomuje si 187 cm vysoký hráč, který nezapomíná na své kořeny: „Litoměřice jsou pro mě domov a na klub mám hromadu vzpomínek. Vždy se rád vracím. Trenéři mě tady naučili základy a dali mi lásku k fotbalu.“
|
V Německu jsem se naučil respektu. V Česku nám chybí základní úcta, říká Straka
Se soupeřovými obránci se Zahálka pere líp než s němčinou. „Rozumím už sice skoro všechno, ale mluvit je pro mě pořád těžší. Skoro se všemi v klubu hovořím anglicky. Náš tým je hodně mezinárodní, angličtina je možná hlavní jazyk,“ prozrazuje. „V Německu jsou na cizince zvyklí, fotbal nás všechny spojuje. Když na tréninku makáš naplno, držíš s týmem a jsi v pohodě, kluci vás mezi sebe vezmou hned.“
Třeba to jednou bude řešit i ve vysněném klubu: „Rád bych si zahrál v Barceloně.“