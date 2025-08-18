Psala se 53. minuta zápasu první slovenské ligy mezi Prešovem a Dunajskou Stredou (0:0). Souček ve skluzu odehrál balon, jenomže stejnou nohou trefil kolíky napřed soupeře Mateje Trusu nad kotník.
Trusa zůstal stát, ale na bolavou nohu nemohl došlápnout. Není divu. „Matej po zápase zamířil přímo do prešovské nemocnice, kde absolvoval vyšetření. Ta odhalila zlomeninu píšťaly na pravé noze, což si vyžádá několika měsíční absenci,“ citoval klubový web lékaře Dunajské Stredy Zsolta Fegyverese.
Čtyřiadvacetiletý Trusa, jenž posbíral i pár startů v české lize v dresu Hradce Králové a Plzně, už v roce 2019 marodil se zlomeninou pravé nohy. Tenkrát se vrátil až po necelém roce. Další dlouhá pauza ho čeká nyní po zákroku Filipa Součka.
„Souček dostal od rozhodčího žlutou kartu, což ponechal v platnosti i VAR. Jak potvrdily opakované záběry a také výsledky z nemocnice, jednoznačně to byl faul na červenou kartu,“ píše Dunajská Streda v prohlášení.
Souček přestoupil do Prešova letos v létě z pražské Sparty, kde se výrazněji neprosadil. V kariéře zkusil angažmá v Opavě, Zbrojovce Brno, Jablonci či ve Slovácku. V uplynulé sezoně hostoval ze Sparty v Ružomberku, kde odehrál 15 zápasů.