Chraňte fotbal, nejsme cirkus! Fanoušci po Evropě se bouří proti zápasům v zahraničí

Dříve bláznivá myšlenka, v blízké době velmi pravděpodobně realita, kterou si pro novou sezonu naplánovaly španělská a italská nejvyšší soutěž. Ale ne každému se zamlouvá. Přes 400 fanouškovských skupin z pětadvaceti zemí vyzvalo FIFA a UEFA, aby zabránily ligovým fotbalovým soutěžím pořádat zápasy v zahraničí.
La Liga chce v prosinci v Miami uspořádat utkání Barcelony s Villarrealem. Serie A by ráda v únoru odehrála v australském Perthu duel mezi AC Milán a Comem.

„Apelujeme na FIFA, UEFA a národní svazy, aby nepovolily a začaly fungovat jako ochránci fotbalu,“ uvedla organizace Football Supporters Europe v prohlášení, které podepsalo 423 fanouškovských skupin z 25 zemí.

Souhlasíte s myšlenkou pořádáním ligových fotbalových zápasů v zahraničí?

celkem hlasů: 15

„Kluby nejsou zábavní společnosti ani putovní cirkusy. Navíc ligy mají jasná pravidla a přesouvání zápasů do zahraničí je podrývá. Zvlášť když je to jen kvůli krátkodobému zisku a zábavě,“ dodala FSE.

Proti zápasům v zahraničí se také jasně vymezila bundesliga. „Dokud budu ve vedení ligy, žádné soutěžní zápasy v zahraničí nebudou. Tečka,“ uvedl šéf německé ligy a místopředseda svazu Hans-Joachim Watzke.

POHLED: Jen předehra pro MS. Amerika zkusila koupit fotbal, který se rád podvolil

UEFA se bude záležitostí zabývat 11. září na zasedání v Tiraně. Podle předsedy Aleksandera Čeferina však v současnosti nemá jak ligám zabránit v pořádání zápasů v zahraničí, pokud jim je povolí národní svazy.

