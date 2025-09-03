Chraňte fotbal, nejsme cirkus! Fanoušci po Evropě se bouří proti zápasům v zahraničí

La Liga chce v prosinci v Miami uspořádat utkání Barcelony s Villarrealem. Serie A by ráda v únoru odehrála v australském Perthu duel mezi AC Milán a Comem.
„Apelujeme na FIFA, UEFA a národní svazy, aby nepovolily a začaly fungovat jako ochránci fotbalu,“ uvedla organizace Football Supporters Europe v prohlášení, které podepsalo 423 fanouškovských skupin z 25 zemí.
„Kluby nejsou zábavní společnosti ani putovní cirkusy. Navíc ligy mají jasná pravidla a přesouvání zápasů do zahraničí je podrývá. Zvlášť když je to jen kvůli krátkodobému zisku a zábavě,“ dodala FSE.
Proti zápasům v zahraničí se také jasně vymezila bundesliga. „Dokud budu ve vedení ligy, žádné soutěžní zápasy v zahraničí nebudou. Tečka,“ uvedl šéf německé ligy a místopředseda svazu Hans-Joachim Watzke.
UEFA se bude záležitostí zabývat 11. září na zasedání v Tiraně. Podle předsedy Aleksandera Čeferina však v současnosti nemá jak ligám zabránit v pořádání zápasů v zahraničí, pokud jim je povolí národní svazy.