FIFA chce kvůli pandemii posunout začátek přestupního období

Fotbal

Zvětšit fotografii Mezi fotbalisty, kteří by se za normálních okolností stali 1. července volnými hráči, je i Willian z Chelsea (vpravo). | foto: Reuters

dnes 8:52

Prodloužte končící smlouvy s fotbalisty až do skutečného zakončení sezony, vyzývá kluby světová federace FIFA a navrhuje posunout začátek přestupního období. Hráčské kontrakty v Evropě jsou totiž většinou uzavírány do 30. června, ale kvůli k pandemii koronaviru je pravděpodobné, že do té doby se ještě aktuálně přerušené ligové soutěže nedohrají.

„Vzhledem k současnému zastavení hry ve většině zemí je jasné, že současná sezona neskončí v době, kdy se čekalo. Proto navrhujeme, aby byly smlouvy prodlouženy do doby, kdy ročník skutečně skončí. Obdobně to platí pro kontrakty, které měly začít v nové sezoně,“ uvedla FIFA v materiálu, který má k dispozici agentura AFP. Mezi fotbalisty, kteří by se za normálních okolností stali 1. července volnými hráči, jsou například David Silva z Manchesteru City, Willian z Chelsea či duo Thiago Silva a Edinson Cavani z Paris Saint-Germain. Kluby z nejvyšší italské fotbalové ligy se shodly na snížení mezd FIFA zároveň v pondělí podle AFP vyzvala kluby a hráče, aby se dohodli na snižování platů, což by klubům pomohlo zredukovat finanční ztráty způsobené odstávkou kvůli pandemii. „Stejně jako v jiných odvětvích musí fotbal najít spravedlivé a poctivé řešení, aby ochránil pracovní místa. Proto FIFA důrazně doporučuje klubům a hráčům, aby spolupracovali,“ uvedla světová federace. Na snižování mezd se v pondělí jednomyslně shodly kluby v Itálii, jejich návrh však odmítla hráčská asociace. O krácení mezd se debatuje v Anglii. Se snížením platů souhlasili mimo jiné hráči v klubech v Německu či Česku, fotbalisté Barcelony zase sami ohlásili, že se vzdají 70 procent mzdy.