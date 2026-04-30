Návrh vzešel z úterního zasedání Rady FIFA, která se sešla před kongresem ve Vancouveru – ten se uskuteční ve čtvrtek večer.
Hlavní body z jednání Rady jsou k dispozici na stránkách FIFA a pokud se podíváte úplně dolů, najdete také odstavec o zmíněném návrhu o odchovancích.
„Rada FIFA jednomyslně schválila konzultační proces se všemi zainteresovanými stranami ohledně regulační povinnosti, podle níž by týmy musely mít na hřišti vždy alespoň jednoho odchovance z kategorie U-20 nebo U-21. Návrh pak bude přednesen Radě v příštím roce,“ stojí ve zprávě.
Ani zdaleka to tedy neznamená, že se jedná o hotovou věc. Zmíněných konzultací se zúčastní zástupci jednotlivých asociací, lig, ale i hráčů či trenérů.
Podle interních informací serveru The Athletic se nicméně návrh setkal s pozitivní odezvou všech šesti konfederací, jelikož by mohl pomoct mladým hráčům ve vývoji.
A co by to znamenalo v praxi?
Ač lze termín „homegrown“, o němž se v textu hovoří, přeložit jako odchovanec, není to odchovanec v pravém slova smyslu. FIFA i jednotlivé asociace totiž do téhle kategorie počítají každého hráče, jenž mezi patnácti a jedenadvaceti lety strávil v klubu či v zemi alespoň tři roky.
Nezáleží tedy na jeho národnosti a nemusí být nutně ani z vlastní akademie. Z toho důvodu by se možná definice pro potřeby nového návrhu upravovala.
Klubům by to každopádně mohlo přidělat starosti s vybíráním sestavy a plánováním kádru.
Novinář Martyn Ziegler ze serveru The Times například píše, že podmínku by v této sezoně nesplnil žádný klub z Premier League, alespoň ne v každém jednotlivém utkání.
Co se týče největších českých klubů, Spartě by případně hodně pomohl Adam Ševínský, jenž v posledních měsících hraje pravidelně. Mezi „odchovance“ by se pak nejspíš počítal i Matyáš Vojta. Naopak sedmnáctiletý Hugo Sochůrek by byl paradoxně příliš mladý – leda že by návrh po úpravách zahrnoval i jeho věkovou kategorii.
Problém by však mohla mít Slavia, která má sice pravidelně na lavičce několik mladíků, ti ale nastupují spíš sporadicky. Pomoct by ji nicméně mohl Nigerijec David Moses, jenž působí v Česku od roku 2022, kdy přišel do Karviné. Do příští sezony už ale vstoupí jako 22letý a v tu chvíli už by se pravděpodobně nepočítal.
To ilustruje, že pokud návrh projde, bude potřeba vyřešit i problémy čistě technického ražení v souvislosti s definicemi.
Už teď se také množí dotazy, jak by FIFA řešila nesplnění podmínek – pokutou, či snad kontumací?
To vše se možná světový fotbal dozví v následujících měsících.