Ligové zápasy v zahraničí? Nejvíc jednou v sezoně, tvrdí nový návrh FIFA

  13:20
I když by se mohlo zdát, že Světová fotbalová federace FIFA nepohrdne dalším megalomanským plánem, v otázce vyvážení domácích soutěží je spíš zdrženlivá. Po předchozích zkušenostech s návrhy odehrát některé zápasy evropských soutěží v Americe či Austrálii tak údajně připravila regule, které podobným nápadům stanoví hranice. A to poměrně jasné.

Pohled na stadion před začátkem finále fotbalového MS klubů. | foto: Reuters

S obsahem patnáctistránkového dokumentu seznamuje čtenáře například server The Athletic.

Co se v něm píše?

Zásadní jsou dvě sdělení: omezení vyvážení ligových zápasů na jeden za sezonu a zároveň jich daná hostitelská země nesmí ve stejném časovém horizontu uspořádat víc než pět.

Převedeno do praxe to tedy znamená, že kdyby za oceánem ve Spojených státech rádi naživo zhlédli utkání nějaké z evropských lig, mohou jich za rok vidět jen pět – navíc pokaždé z jiné země.

Návrh, který zatím FIFA oficiálně nekomentovala, by se musel nejdřív odhlasovat její Radou. Poté by nahradil stávající pravidla z roku 2014.

Chraňte fotbal, nejsme cirkus! Fanoušci po Evropě se bouří proti zápasům v zahraničí

Nově by žádosti o uspořádání ligových zápasů v zahraničí mohly vypadat tak, že je musí odklepnout kromě domácí asociace ještě ta z hostitelské země, poté obě konfederace (například evropská UEFA a americká CONCACAF) a na závěr ještě sama FIFA.

„Taková žádost musí být nově zpracována tak, aby počítala s ochranou hráčů před následky dlouhého cestování, zároveň musí obě konfederace dbát na fanoušky obou týmů, včetně potenciální finanční náhrady za přesunutý domácí zápas či pomoc s organizací jejich cesty,“ píše Matt Slater, jenž se s obsahem dokumentu seznámil.

Zároveň by se mělo žádat až šest měsíců před termínem konání s rozpracovaným plánem, jak rozdělit zisky oběma stranám.

Plus jeden háček navíc.

Protest fotbalistů proti zápasu v Americe: 15 sekund nehráli, televize přepla záběr

Jakmile uspořádáte ligový zápas v zahraničí, musíte hostitelské zemi její štědrost oplatit. Pokud se tedy španělská liga rozhodne uspořádat zápas ve Spojených státech, musí počítat s tím, že americká MLS přijede třeba s utkáním Los Angeles Galaxy – Seattle Sounders do Madridu.

Jednozápasové omezení však neplatí pro případ superpohárů, zápasů ligových šampionů s vítězi domácích pohárů, které se vytrvale konají v zahraničí už několik let. Třeba španělské či italské vydání tamní asociace rozšířily na miniturnaj čtyř, který uprostřed sezony přesouvají na Blízký východ.

Tomu FIFA podle všeho bránit nehodlá.

Hrát v Arábii je na h**no. Williams se pustil do Superpoháru, který opět hostí Saúdové

Není však zatím jasné, zda takové znění pravidel nakonec odhlasuje.

Podobné podmínky totiž stanovuje i v případě vytváření nových mezinárodních klubových soutěží či pořádání jejich zápasů na jiných kontinentech. To dříve plánovala UEFA s finále Ligy mistrů, přestože od tohoto nápadu posléze ustoupila.

„Pro nás však každý posun v této debatě představuje významnou příležitost,“ sdělil citovanému serveru mluvčí španělské ligy.

Právě ta plánovala během aktuální sezony odehrát zápas mezi Villarrealem a Barcelonou v Miami ve Spojených státech, jako vyvrcholení marketingové dohody s americkou promotérskou firmou Relevent. Ta se už v roce 2018 pokusila dostat zápasy španělské ligy do Ameriky, což se nelíbilo tamní soutěži a FIFA tyto plány zarazila. Pak ale s Releventem prohrála soud.

Miami se nekoná. Španělská liga od zápasu Barcelony v USA ustoupila

Podobný záměr v této sezoně měla i italská nejvyšší soutěž, která chtěla zase do Austrálie odstěhovat střetnutí AC Milán s Comem, což se krylo se slavnostním zahájením zimní olympiády.

Oba pokusy nakonec ztroskotaly na tlaku fanoušků a politiků. FIFA už je blokovat nemohla a UEFA vyslovila podivný souhlas, ve kterém s celým projektem zároveň nesouhlasila.

„Ve světové federaci dobře ví, že podobné pokusy nepřestanou přicházet, i proto je z její strany pochopitelné, že stanoví podmínky,“ uzavírá The Athletic a cituje prezidenta FIFA Gianniho Infantina: „Dřív, než se z fotbalu stane bojiště, ve kterém přežijí jen ti nejsilnější.“

Tipsport - partner programu
Cagliari vs. BergamoFotbal - 34. kolo - 27. 4. 2026:Cagliari vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
27. 4. 18:30
  • 4.90
  • 3.86
  • 1.76
Lazio vs. UdineseFotbal - 34. kolo - 27. 4. 2026:Lazio vs. Udinese //www.idnes.cz/sport
27. 4. 20:45
  • 2.12
  • 3.27
  • 3.97
Manchester Utd. vs. BrentfordFotbal - 34. kolo - 27. 4. 2026:Manchester Utd. vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
27. 4. 21:00
  • 1.96
  • 3.88
  • 3.83
Espaňol vs. LevanteFotbal - 32. kolo - 27. 4. 2026:Espaňol vs. Levante //www.idnes.cz/sport
27. 4. 21:00
  • 2.03
  • 3.48
  • 4.01
PSG vs. BayernFotbal - - 28. 4. 2026:PSG vs. Bayern //www.idnes.cz/sport
28. 4. 21:00
  • 2.28
  • 4.05
  • 2.79
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Ligové zápasy v zahraničí? Nejvíc jednou v sezoně, tvrdí nový návrh FIFA

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

