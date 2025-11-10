Když selžou kluby, mzdu vyplatí fond. FIFA založila konto pro fotbalisty v nouzi

Mezinárodní federace FIFA uvedla, že založila speciální fond pro profesionální fotbalisty, jejichž kluby se ocitnou ve finančních nesnázích a nebudou jim schopny vyplácet mzdu. Na léta 2026–2029 bude v tomto fondu 20 milionů dolarů (420 milionů korun).

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě. | foto: AP

FIFA o založení fondu informovala po zasedání nově vytvořeného Konzultačního fóra profesionálních hráčů v Rabatu, jehož se zúčastnili zástupci 30 hráčských organizací z pěti kontinentů. V marocké metropoli nicméně chyběla unie FIFPro, jež má vliv především v evropských soutěžích.

„Překvapilo nás, že FIFA pozvala na jednání hráčské zástupce, aniž by pozvala FIFPro, která prostřednictvím svých sesterských unií zastupuje více než 65 000 fotbalistů,“ uvedla v prohlášení FIFPro. Odborová organizace se v poslední době dostala s mezinárodní federaci do sporu kvůli novému formátu mistrovství světa klubů, které rozšířilo už tak nabitý kalendář o období, kdy fotbalisté mívají volno.

Chraňte zdraví fotbalistů! Nová studie žádá čtyřtýdenní volno, kritika míří na MS klubů

„Rádi bychom poděkovali všem hráčským odborům, které se proaktivně obrátily na FIFA a vedly otevřenou diskuzi,“ uvedl v prohlášení prezident federace Gianni Infantino. „FIFA chce spolupracovat s těmi, jimž jde o pokrok a zdvořilý dialog – naše dveře jsou otevřeny všem, kteří tyto hodnoty respektují,“ dodal.

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Sparťanům vadilo zdržování. Ze sedmi minut nastavení byl míč ve hře jen čtyři

Sparťanský obránce Emanuel Uchenna s míčem, na zemi leží teplický útočník John...

Vyběhl daleko z brány, prokličkoval se až na soupeřovu polovinu hřiště a když chtěl rozehrát, rozhodčí odpískal konec. Sparťanský gólman Peter Vindahl byl vytočený, že sudí Stanislav Volek v nedělním...

Součkova upřímná knižní zpověď: Oslava mu pomohla překonat nespavost a depresi

Záložník Tomáš Souček z West Hamu se raduje ze svého gólu.

Nikdo netušil, čím si prochází. Svěřil se jen pár nejbližším. Teď jde Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace a čerstvě i rekordman mezi českými střelci v Premier League, s pravdou ven. V...

10. listopadu 2025  9:50

Thriller. Blázinec. Zápas podzimu! Slavia s Plzní ukázaly, že i šlágr může bavit

Slávistický útočník Tomáš Chorý střílí gól okolo Sampsona Dweha z Plzně.

Potřebovali jste mít v ruce důkaz, že fotbalová liga má šmrnc? Že může nabídnout zápas, který má úplně všechno? Slavia s Plzní tohle exkluzivní menu servírovaly. Rozbouraly klišé, že šlágr bývá...

10. listopadu 2025  9:19

