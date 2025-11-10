Když selžou kluby, mzdu vyplatí fond. FIFA založila konto pro fotbalisty v nouzi

FIFA o založení fondu informovala po zasedání nově vytvořeného Konzultačního fóra profesionálních hráčů v Rabatu, jehož se zúčastnili zástupci 30 hráčských organizací z pěti kontinentů. V marocké metropoli nicméně chyběla unie FIFPro, jež má vliv především v evropských soutěžích.
„Překvapilo nás, že FIFA pozvala na jednání hráčské zástupce, aniž by pozvala FIFPro, která prostřednictvím svých sesterských unií zastupuje více než 65 000 fotbalistů,“ uvedla v prohlášení FIFPro. Odborová organizace se v poslední době dostala s mezinárodní federaci do sporu kvůli novému formátu mistrovství světa klubů, které rozšířilo už tak nabitý kalendář o období, kdy fotbalisté mívají volno.
|
Chraňte zdraví fotbalistů! Nová studie žádá čtyřtýdenní volno, kritika míří na MS klubů
„Rádi bychom poděkovali všem hráčským odborům, které se proaktivně obrátily na FIFA a vedly otevřenou diskuzi,“ uvedl v prohlášení prezident federace Gianni Infantino. „FIFA chce spolupracovat s těmi, jimž jde o pokrok a zdvořilý dialog – naše dveře jsou otevřeny všem, kteří tyto hodnoty respektují,“ dodal.