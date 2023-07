Turci se ocitli pod palbou: duel Fenerbahce v Rusku? Styďte se!

Turecký gigant totiž jako jeden z prvních evropských klubů od vypuknutí invaze v únoru loňského roku přijal pozvání do Ruska. Společně se srbskou Crvenou zvezdou Bělehrad a ázerbájdžánským Neftči Baku se v Petrohradu účastnil Premier Piri Cupu.

„Je vidět, že krvavé peníze Gazpromu jsou pro vás všechno a připravily vás o čest i svědomí. Tohle je zcela neospravedlnitelný krok. Nic přece nestojí za ostudnou návštěvu u vrahů bez morálky a lidských kvalit. Styďte se!“ pokračuje Dynamo.

Je pikantní, že celá věc ožívá zrovna v době, kdy vztahy na ose Ukrajina–Turecko–Rusko poznamenaly jiné víkendové události: ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po návštěvě Istanbulu oznámil, že se do vlasti vrací společně s pěti ukrajinskými veliteli, kteří loni bránili ocelárny Azovstal v bitvě o Mariupol a následně upadli do ruského zajetí. Dostali se z něj až při výměně válečných zajatců s tím, že zůstanou do konce války v Turecku.

To už nicméně neplatí.

„Zpátky na Ukrajinu cestují jako hrdinové,“ řekl Zelenskyj, jenž se na propuštění ukrajinských vojáků domluvil se svým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem.

Podle Kremlu se jedná o přímé porušení existujících dohod.

A co je pak tedy návštěva tureckého klubu v Rusku? Je jasné, že takovou věc zástupcům Fenerbahce nikdo zakázat nemůže.

Dynamo Kyjev, které je od začátku války podobně jako některé další kluby ve válkou zmítané zemi i politicky aktivní na sociálních sítích, však tvrdí: „Vlastním jménem pomáháte krvavé sklizni na ukrajinské půdě. Legitimizujete největší zlo jedenadvacátého století.“

Ruský fotbal jako takový je přitom od začátku invaze v izolaci. FIFA i UEFA vyřadily tamní týmy ze všech mezinárodních a pohárových soutěží, reprezentace odehrála od začátku roku 2022 jen pět přípravných zápasů s Kyrgyzstánem, Tádžikistánem, Uzbekistánem, Íránem a Irákem.

I proto může duel mistrovského Petrohradu proti Fenerbahce na první pohled působit jako start nových pořádků a prolomení tabu. Bude snad podobných duelů přibývat?

Fenerbahce se hájí, že Zenitu kývlo na pozvánku poté, co se oba týmy utkaly už v březnovém charitativním utkání po ničivém zemětřesení na turecko-syrské hranici.

A když před rokem jeden z největších tureckých klubů schytal pokutu 50 tisíc eur za chování fanoušků, kteří v utkání předkola Ligy mistrů právě s Dynamem Kyjev oslavovali Vladimira Putina, vedení se hájilo, že názory z tribun nereprezentují stanovisko klubu. Nepůsobí to však nyní jako protimluv?

Mimochodem, Dynamo Kyjev a Fenerbahce Istanbul na sebe mohou narazit i letos. Oba jsou v kvalifikaci Konferenční ligy.