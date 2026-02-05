„Prezidentovy kroky přispějí k rozvoji Fenerbahce i tureckého fotbalu,“ stojí v prohlášení.
Přitom ještě v úterý bylo všechno jinak.
Fenerbahce se s protistranou nejdříve nedohodlo na podmínkách a v jiném prohlášení ji osočilo, že „neučinila potřebné kroky“. A přestup ztroskotal.
Jenže pak se do všeho vložila Erdoganova delegace, která zrovna do Saúdské Arábie cestovala na návštěvu korunního prince Muhammada bin Salmána.
Turkish football club Fenerbahce officially thanks Erdogan for successfully convincing the Saudis to sell N'Golo Kanté during his state visit to Riyadh.— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 4, 2026
Kante was playing for Saudi club Al-Ittihad last year https://t.co/jrsdHSnj1Q
Od jednoho ze členů představenstva Fenerbahce přišla podle tureckého novináře Buraka Dogana žádost, aby se delegace v Saúdské Arábii za přestup přimluvila. Což se stalo ještě před oficiálním politickým jednáním.
„Korunní princ nechtěl žádost prezidenta Erdogana odmítnout a nařídil Al-Ittihádu i saúdskoarabské fotbalové federaci, aby obnovily jednání a transfer dokončily,“ napsal Dogan na sociální síti X.
Tady se hodí připomenout, že většina saúdskoarabských klubů, včetně Al-Ittihádu, jsou tamní vládou kontrolované skrz Veřejný investiční fond (Public Investment Fund). O Erdoganovi se zase ví, že je velkým fanouškem Fenerbahce.
A dohoda byla na světě. Najednou všechno šlo.
|
Zapomenutý přízrak, práce všeho druhu. Kde se tak dlouho toulal Kanté?
Kanté si podle tureckých médií přijde až na třikrát menší plat, Fenerbahce za něj zaplatilo kolem čtyř milionů eur (100 milionů korun).
Čtyřiatřicetiletý záložník hrál v Saúdské Arábii od roku 2023, kdy do Rijádu přestoupil z Chelsea. Hvězdou se stal, když v roce 2016 senzačně vyhrál Premier League coby outsider s Leicesterem.
Teď ho čeká dobrodružství v Turecku, kde bude bojovat o titul s Galatasarayem, jenž vede ligu o tři body právě před Fenerbahce. A může být klíčovým hráčem.
Opačným směrem zase zamířil nespokojený marocký útočník Júsuf En-Nesjrí.