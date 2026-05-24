Chaos v Itálii. Ultras Juventusu vyhrožovali vniknutím na hřiště kvůli zranění fanouška

  22:27
Turínské derby v italské fotbalové lize začalo s více než hodinovým zpožděním. Ultras Juventusu po zranění jednoho z fanoušků během rozcvičky naléhali na hráče, aby nenastoupili.
Manuel Locatelli rozmlouvá s fanoušky Juventusu. | foto: Reuters

Podle stanice Sky Sport se několik hodin před výkopem oba fanouškovské tábory střetly a jeden příznivec „Staré dámy“ byl převezen do nemocnice. Podle Sky Sport fanouška zasáhla do hlavy světlice, kterou vypálila policie, aby dav rozehnala.

Zápas FC Turín - Juventus patří mezi posledních pět utkání sezony Serie A, jejichž výkop byl naplánován na 20:45. Všechny závěrečné zápasy mají začít kvůli férovým podmínkách současně.

Fanoušci Juventusu před posledním ligovým zápasem.

Týmy v zápasech AC Milán - Cagliari, Verona - AS Řím, Lecce - FC Janov a Cremona - Como proto musely čekat, až se začne i v Turíně. Po desetiminutovém čekání ale dalo vedení soutěže svolení k výkopu zbývajících čtyř zápasů, zatímco hráči Juventusu a FC Turín stále čekali v šatně.

Podle Sky Sport skalní příznivci „Bianconeri“ opakovaně dali najevo kapitánovi Manuelu Locatellimu, že vtrhnou na hřiště, pokud zápas začne. Poté, co stadionem zaznělo oznámení, že se utkání odehraje, fanoušci Juventusu odešli.

