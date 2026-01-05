Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

  15:01
Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro svou přítelkyni Coline, která zůstala uvnitř.
Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Podle posledních zpráv byl devatenáctiletý Tahirys v době vypuknutí požáru v prvním patře baru. Když se vyprostil ven, všiml si, že jeho přítelkyně s ním není.

Oba jsou teď s vážnými zraněními v nemocnici v Německu.

V hořícím baru se vážně zranil i fotbalista z Met. Záchranáři ho převezli do Německa

„Říct, že je na tom dobře, by bylo nepřesné, protože neskutečně trpí. Má popáleniny na 30 % těla, ale pozitivní je, že už lépe dýchá,“ popsal Tahirysův agent Christophe Hutterau v rozhovoru pro BFMTV.

„Má popáleniny na zadní straně hlavy a velké části horní poloviny těla. Musíme počkat několik dnů, protože u popálenin jsou vždy klíčové první dny kvůli možným infekcím, takže je třeba být opatrní,“ přiblížil.

Prskavky a hořící strop. Záběry ukazují, jak začalo peklo. Sto lidí je v kritickém stavu

Tahirys je odchovancem klubu FC Méty, v jejichž mládežnických kategoriích dosud působí.

„Všichni jsme v šoku a chceme vyjádřit plnou podporu jeho rodině,“ vzkázal mu klub na sociálních sítích. „Další informace o jeho stavu, pokud dojde k nějakým změnám, vám poskytneme. Momentálně žádáme všechny, aby respektovali soukromí jeho i celé rodiny.“

„Všichni na něj myslíme,“ doplnil hráč prvního týmu Gauthier Hein.

Požár vypukl na Nový rok v baru Le Constellation. Celkem si vyžádal 40 obětí, z nichž téměř polovina byli nezletilí. Dalších 119 převážně mladých lidí bylo zraněno. České ministerstvo zahraničí v sobotu oznámilo, že mezi zraněnými je také jeden Čech.

Tragický požár ve Švýcarsku: nejmladším obětem bylo 14 let, polovina byli nezletilí

Policie už zahájila stíhání dvou provozovatelů baru. Těmi jsou podle médií francouzští občané Jacques a Jessica Morettiovi.

