Podle posledních zpráv byl devatenáctiletý Tahirys v době vypuknutí požáru v prvním patře baru. Když se vyprostil ven, všiml si, že jeho přítelkyně s ním není.
Oba jsou teď s vážnými zraněními v nemocnici v Německu.
„Říct, že je na tom dobře, by bylo nepřesné, protože neskutečně trpí. Má popáleniny na 30 % těla, ale pozitivní je, že už lépe dýchá,“ popsal Tahirysův agent Christophe Hutterau v rozhovoru pro BFMTV.
„Má popáleniny na zadní straně hlavy a velké části horní poloviny těla. Musíme počkat několik dnů, protože u popálenin jsou vždy klíčové první dny kvůli možným infekcím, takže je třeba být opatrní,“ přiblížil.
Tahirys je odchovancem klubu FC Méty, v jejichž mládežnických kategoriích dosud působí.
„Všichni jsme v šoku a chceme vyjádřit plnou podporu jeho rodině,“ vzkázal mu klub na sociálních sítích. „Další informace o jeho stavu, pokud dojde k nějakým změnám, vám poskytneme. Momentálně žádáme všechny, aby respektovali soukromí jeho i celé rodiny.“
„Všichni na něj myslíme,“ doplnil hráč prvního týmu Gauthier Hein.
Požár vypukl na Nový rok v baru Le Constellation. Celkem si vyžádal 40 obětí, z nichž téměř polovina byli nezletilí. Dalších 119 převážně mladých lidí bylo zraněno. České ministerstvo zahraničí v sobotu oznámilo, že mezi zraněnými je také jeden Čech.
Policie už zahájila stíhání dvou provozovatelů baru. Těmi jsou podle médií francouzští občané Jacques a Jessica Morettiovi.