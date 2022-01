Xavi volá Moratu. Barca chce další posilu, byť ještě nezapsala tu předchozí

Se zprávou, že je příchod devětadvacetiletého útočníka téměř dotažen, přišel mimo jiné deník AS.

Podle něj dospěly všechny tři strany k dohodě. Ano, tři, protože Morata od loňského září hostuje z madridského Atlétika v Juventusu.

„Z 95 procent je hotovo,“ odvolává se AS na své důvěryhodné zdroje. Podepsat kontrakt by Morata měl nejpozději ve středu a trenér Xavi věří, že jej bude moci využít už na zápas Španělského superpoháru s Realem Madrid, který je na programu 12. ledna.

Je ovšem velkou otázkou, zda se to povede, protože Barcelona ještě kvůli španělskému finančnímu fair play nemohla zaregistrovat první zimní posilu Ferrána Torese.

Katalánský klub sžíraný vysokými dluhy a nesmyslnými smlouvami některých hráčů přivedl španělského reprezentanta z Manchesteru City za 1,4 miliardy korun (55 milionů eur), ale potřebuje ještě několik fotbalistů uvolnit, aby jej mohl zapsat na soupisku.

Na té ještě není ani zkušený Dani Alves, který se do Barcelony nečekaně vrátil v listopadu z Brazílie.

Jak to sportovní ředitel Mateu Alemany provede?

Takřka jistě je na odchodu nizozemský forvard Luuk de Jong, Barca by se také ráda zbavila Samuela Umtitiho či Philippeho Coutinha, dvou fotbalistů, jejichž kontrakty ji nadměrně zatěžují. Trochu v tomto ohledu pomohl nedávný konec kariéry Sergia Agüera, s nímž se však nepočítalo, a tak je nutné škrtat dál.

„Věříme, že tuhle složitou situaci zvládneme vyřešit. Mohl by nám pomoci také odchod Yusefa Demira,“ uvedl Alemany. Rakouský talent přišel v létě na hostování z Rapidu Vídeň, opci si ale Barcelona nemůže (resp. kvůli jiným prioritám nechce) dovolit, a tak osmnáctileté křídlo pošle předčasně zpátky.

Mimochodem, opci by měla obsahovat i dohoda o hostování Moraty. Atlético má nicméně z Barcelony zapůjčeného Antoina Griezmanna a pokud by ho chtělo získat trvale, muselo by zaplatit 40 milionů eur. Stejnou částku obsahovala klauzule madridského klubu s Juventusem, lze tak očekávat, že se s Barcelonou dohodne na kompromisu přijatelném pro obě strany.