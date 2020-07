700 gólů! Ale Messi trpí. S trenérem skoro nemluví, Barcelona ztrácí

Pohladil míč levačkou tak, jak to umí jedině on. Co na tom, že spoustu penaltových střel už pokazil, tentokrát si zase věřil. Dal ruce v bok a podíval se do prázdných tribun, protože ani při šlágru proti Atlétiku Madrid nebylo na stadionu Barcelony živáčka. Zkontroloval branku, jejího strážce Oblaka a prudce vyrazil k míči. Jakmile si byl jistý, že gólman skočí, po panenkovsku podkopl balon a slavil.