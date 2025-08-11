Oficiální verze Fantasy Premier League existuje od roku 2002 a zejména v posledních několika letech díky rozšiřujícímu se internetovému připojení po celém světě její význam vzrostl. Nejsilnější komunitu má vedle domovské Anglie například v Egyptě, Nigérii, Malajsii nebo Spojených státech. Posledním vítězem je Chorvat.
Reklama hrou. O fenoménu anglické „fantasy“: Pane Haalande, nastoupí syn?
V Česku si svou virtuální sestavu z anglické ligy pravidelně skládá zhruba 20 tisíc uživatelů. Vytvořit si ji můžete po registraci na oficiálním webu Premier League, případně v mobilní aplikaci soutěže. Tam manažeři najdou také spoustu tipů, analýz a doprovodného obsahu.