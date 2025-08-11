Fantasy Premier League 2025/26: novinky z populární online hry. A kolik stojí Češi?

Autor:
  15:39
V pátek 15. srpna odstartuje nový ročník anglické fotbalové ligy a s ním i jeho oblíbená virtuální verze. Fantasy Premier League je fenomén, který každoročně pohltí přes deset milionů fanoušků po celém světě. Z předem určeného rozpočtu vyberete tým reálných fotbalistů, kteří pro vás sbírají body podle toho, jak se jim zrovna daří ve skutečných zápasech. Tvůrci populární online hry před novou sezonou připravili několik novinek a úprav, projděte si podrobný přehled.
Část 1/6

Oficiální verze Fantasy Premier League existuje od roku 2002 a zejména v posledních několika letech díky rozšiřujícímu se internetovému připojení po celém světě její význam vzrostl. Nejsilnější komunitu má vedle domovské Anglie například v Egyptě, Nigérii, Malajsii nebo Spojených státech. Posledním vítězem je Chorvat.

Reklama hrou. O fenoménu anglické „fantasy“: Pane Haalande, nastoupí syn?

V Česku si svou virtuální sestavu z anglické ligy pravidelně skládá zhruba 20 tisíc uživatelů. Vytvořit si ji můžete po registraci na oficiálním webu Premier League, případně v mobilní aplikaci soutěže. Tam manažeři najdou také spoustu tipů, analýz a doprovodného obsahu.

Liverpoolský kouč Arne Slot přichází na střídačku před utkáním s Tottenhamem.


Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

1. kolo

Liverpool vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
15.8. 21:00
  • 1.30
  • 6.00
  • 8.82
Aston Villa vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
16.8. 13:30
  • 2.28
  • 3.76
  • 2.94
Tottenham vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
16.8. 16:00
  • 1.35
  • 5.00
  • 8.12
Sunderland AFC vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
16.8. 16:00
  • 3.08
  • 3.42
  • 2.22
Brighton vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
16.8. 16:00
  • 1.89
  • 3.72
  • 3.77
Wolverhampton vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
16.8. 18:30
  • 6.26
  • 4.69
  • 1.45
Nottingham vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
17.8. 15:00
  • 2.07
  • 3.43
  • 3.43
Chelsea vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
17.8. 15:00
  • 1.59
  • 4.21
  • 5.06
Manchester United vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
17.8. 17:30
  • 3.29
  • 3.47
  • 2.11
Leeds United vs. Everton //www.idnes.cz/sport
18.8. 21:00
  • 2.49
  • 3.22
  • 2.82
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. LiverpoolLiverpool 38 25 9 4 86:41 84
2. ArsenalArsenal 38 20 14 4 69:34 74
3. Manchester CityManchester City 38 21 8 9 72:44 71
4. ChelseaChelsea 38 20 9 9 64:43 69
5. Newcastle UnitedNewcastle 38 20 6 12 68:47 66
6. Aston VillaAston Villa 38 19 9 10 58:51 66
7. NottinghamNottingham 38 19 8 11 58:46 65
8. BrightonBrighton 38 16 13 9 66:59 61
9. BournemouthBournemouth 38 15 11 12 58:46 56
10. BrentfordBrentford 38 16 8 14 66:57 56
11. FulhamFulham 38 15 9 14 54:54 54
12. Crystal PalaceCrystal Palace 38 13 14 11 51:51 53
13. EvertonEverton 38 11 15 12 42:44 48
14. West HamWest Ham 38 11 10 17 46:62 43
15. Manchester UnitedManchester Utd. 38 11 9 18 44:54 42
16. WolverhamptonWolves 38 12 6 20 54:69 42
17. TottenhamTottenham 38 11 5 22 64:65 38
18. Leicester CityLeicester 38 6 7 25 33:80 25
19. Ipswich TownIpswich 38 4 10 24 36:82 22
20. SouthamptonSouthampton 38 2 6 30 26:86 12

18. - 20. :

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Fantasy Premier League 2025/26: novinky z populární online hry. A kolik stojí Češi?

V pátek 15. srpna odstartuje nový ročník anglické fotbalové ligy a s ním i jeho oblíbená virtuální verze. Fantasy Premier League je fenomén, který každoročně pohltí přes deset milionů fanoušků po...

11. srpna 2025  15:39

Zaujal čepicí a tahákem. Henderson opět vychytal trofej, prosadí se v reprezentaci?

Proti přímému odpolednímu slunci nepomohly ani desítky metrů vysoké tribuny osmdesátitisícového Wembley. A tak na hlavu narazil černou kšiltovku a šlo se na věc. Nejdřív druhý poločas. A pak i...

11. srpna 2025  15:05

Už není sám sobě šéfem. Minář o nové pozici v Sigmě, financích i respektu k sezoně

Od roku 2014 vede fotbalovou Olomouc coby sportovní manažer. V posledních letech byl ale Ladislav Minář předmětem sporu hanáckého klubu s fanoušky. Olomoučtí ultras žádali jeho odvolání, bojkotovali...

11. srpna 2025  14:51

Rrahmaniho ofsajd? Posouzeno správně, tvrdí komise. Sinjavskij chybně vyloučen

Jeho postavení klidně mohlo celou situaci zastavit a olomouckého gólmana Jana Koutného zachránit před červenou kartou. Podle názoru komise rozhodčích fotbalové asociace však sudí v neděli ve čtvrtém...

11. srpna 2025  13:38

Zklamání po skalpu mistra, Evropská liga bez Crystal Palace. Odvolání nic nezměnilo

Anglický fotbalový klub Crystal Palace neuspěl u sportovní arbitráže s odvoláním proti přeřazení z Evropské do Konferenční ligy kvůli majetkovým vazbám na Lyon. CAS to uvedl na svém webu. Dva kluby...

11. srpna 2025  13:10

Co ukázala repríza finále? Sparta body sbírá, ale pořád má na čem pracovat

Není to tak dlouho, co se zabořila oběma nohama do bahnitého dna. Malovala si, jak zbabranou sezonu aspoň částečně zachrání a vyhraje domácí pohár, jenže byla bez šance. Neschopná cokoli vymyslet,...

11. srpna 2025  11:01

Lídrovy standardky, vzpoura Artisu. Expert k bitvě o Brno: Ligová podívaná!

Ozdoba fotbalového víkendu, páteční druholigová bitva o Brno mezi Artisem a Zbrojovkou, nadchla nejvíc kulisou na vyprodaném stadionu v Králově Poli. Remíze 2:2 přihlíželo 8 193 diváků. Bavit se měli...

11. srpna 2025  10:52

Nedostatky máme, ale herní tvář také, říká Kadeřábek. Se startem je spokojený

Po deseti letech v bundeslize má za sebou čtyři zápasy v české nejvyšší fotbalové soutěži, v nichž odehrál plný počet minut. „Zatím je brzy něco hodnotit, jsme na začátku sezony. Ale ve fotbale se...

11. srpna 2025  10:02

Přes 9 tisíc lidí na zápas. Liga se přiblížila diváckému rekordu, ten je z devadesátek

Čistý čas hry sice klesá, což bylo (nejen) o víkendu tématem pro ligové trenéry. Přesto se na tribuny stadionů fanoušci valí v rekordních počtech. Víkendové čtvrté kolo nejvyšší soutěže toho bylo...

11. srpna 2025

NEJ Z LIGY: Trpišovský by vrátil podavače, podivné vyloučení i rozbitá Dukla

Sice mají pořád stejný počet bodů, v čele ligové tabulky se ale točí kvůli skóre. Fotbalovou Chance Ligu po čtvrtém kole vede Slavia před Spartou a nováčkem ze Zlína. Ten doma přehrál Mladou Boleslav...

11. srpna 2025  8:30

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

Baník tíží program, v lize dál čeká na výhru. Vždy uděláme chybu, mrzí Šmardu

Výsledkové trápení ostravských fotbalistů pokračuje. Po domácí prohře 1:2 v derby s Karvinou dále čekají na první ligovou výhru v letošní sezoně. A do toho se ještě Baník rve v evropských pohárech, v...

11. srpna 2025  8:08

Střihavka po derby: Odchod do kabiny byl bolavý. Bod se hodí, ale měli jsme vyhrát

Chvíli už to vypadalo na další klasiku v podání pardubických fotbalistů. Do nedělního derby v Hradci Králové vlétli, soupeře přesně podle plánu zaskočili velkou aktivitou. Jen za první půli si...

11. srpna 2025  7:47

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.