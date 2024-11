Krása fair play. Pepe z Porta zastavil nadějný brejk kvůli zraněnému soupeři

Někdo by tu situaci dotáhl do konce, brazilský fotbalista Pepe ukázal kromě kumštu i charakter a slibně rozjetý protiútok sám zastavil. Záložník Porta se v nedělním ligovém utkání s Estorilem za stavu 1:0 v 23. minutě řítil do šance, ale když viděl, že se obránce Pedro Amaral zranil, přestal hrát. Sklidil za to uznání od soupeřů i spoluhráčů.