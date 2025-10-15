Paratici se po trestu vrací. V Tottenhamu bude opět působit jako sportovní ředitel

  16:36
Fabio Paratici se po odpykání dva a půl roku dlouhého zákazu působení ve fotbale vrátil na pozici sportovního ředitele Tottenhamu Hotspur. Funkci má nově vykonávat společně s Johanem Langem. Londýnský klub, který bude v prosinci soupeřem pražské Slavie v Lize mistrů, o tom informoval na svém webu.

Sportovní ředitel Juventusu Fabio Paratici, viceprezident klubu Pavel Nedvěd a prezident Andrea Agnelli diskutují před začátkem utkání s Young Boys Bern. | foto: Reuters

Paratici byl v lednu 2023 potrestán za falšování účetnictví při přestupech během předchozího angažmá v Juventusu, kde působil téměř jedenáct let. Jakékoliv pochybení však odmítl, s odvoláním ale opakovaně neuspěl.

Italský funkcionář pak kvůli aféře v květnu téhož roku odstoupil z funkce sportovního ředitele Tottenhamu. Nyní ji bude vykonávat společně s Johanem Langem, jenž dosud v klubu působil jako technický ředitel. „Jsem rád, že se vracím do klubu, který miluju,“ řekl pro klubový web.

Nedvěd má osmiměsíční stopku ve fotbale, Juventus přišel o patnáct bodů

V aféře, za kterou Paratici dostal v září také podmínku na 18 měsíců, figuroval i někdejší viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd. Současného generálního manažera českých reprezentací však sportovní tribunál osvobodil a od soudu dostal podmínku na rok a dva měsíce.

