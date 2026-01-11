Jurásek se poprvé trefil za Norwich, Souček přispěl k postupu West Hamu

Téměř přesně rok po přestupu z pražské Slavie dal fotbalista Matěj Jurásek první gól v dresu Norwiche. Dvaadvacetiletý český reprezentant pomohl druholigovému týmu k jasnému vítězství v utkání 3. kola anglického poháru FA Cup nad účastníkem čtvrté ligy Walsallem 5:1.
Jurásek otevřel skóre v 15. minutě, když zamířil přesně střelou uvnitř pokutového území. Hlavním strůjcem vítězství domácího týmu byl jedenadvacetiletý anglický útočník Jovon Makama, který nastřílel hattrick. Jurásek odehrál 75 minut. Gólu se dočkal v 19. utkání za Norwich.

West Ham doma v londýnském derby porazil druholigový Queens Park Rangers 2:1 po prodloužení. Tomáš Souček do hry naskočil v 70. minutě, pět minut po vyrovnávací brance hostujícího Koného.

Favorita předtím poslal do vedení Summerville a o postupu do 4. kola rozhodl Castellanos. Argentinský útočník je čerstvou posilou West Hamu, kam přišel před týdnem z Lazia Řím a nyní vstřelil svou první branku v novém působišti.

