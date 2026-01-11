Jurásek otevřel skóre v 15. minutě, když zamířil přesně střelou uvnitř pokutového území. Hlavním strůjcem vítězství domácího týmu byl jedenadvacetiletý anglický útočník Jovon Makama, který nastřílel hattrick. Jurásek odehrál 75 minut. Gólu se dočkal v 19. utkání za Norwich.
West Ham doma v londýnském derby porazil druholigový Queens Park Rangers 2:1 po prodloužení. Tomáš Souček do hry naskočil v 70. minutě, pět minut po vyrovnávací brance hostujícího Koného.
Favorita předtím poslal do vedení Summerville a o postupu do 4. kola rozhodl Castellanos. Argentinský útočník je čerstvou posilou West Hamu, kam přišel před týdnem z Lazia Řím a nyní vstřelil svou první branku v novém působišti.