Nedůstojné! Szoboszlai laxní patičkou daroval soupeři gól, teď schytává kritiku

Situaci měl naprosto pod kontrolou. Na hranici vlastního vápna vystihl dlouhou přihrávku, udělal pár kroků směrem k bráně a mohl v klidu rozehrát. Jenže záložník fotbalistů Liverpoolu Dominik Szoboszlai se rozhodl pro riskantní patičku, která mu nevyšla, nabídl balon přímo hráči třetiligového Barnsley a ten v pohárovém střetnutí snížil na 1:2.
Záložník Liverpoolu Dominik Szoboszlai (vlevo) poté, co zavinil branku v utkání...

Záložník Liverpoolu Dominik Szoboszlai (vlevo) poté, co zavinil branku v utkání s Barnsley. | foto: Reuters

Adam Phillips z Barnsley slaví gól do sítě Liverpoolu. V pozadí záložník...
Záložník Liverpoolu Dominik Szoboszlai střílí gól do sítě Barnsley.
Záložník Liverpoolu Dominik Szoboszlai slaví gól do sítě Barnsley.
Záložník Liverpoolu Dominik Szoboszlai (vpravo) během utkání s Barnsley.
Liverpool nakonec zvítězil 4:1 a postoupil do dalšího kola FA Cupu, takže ho to příliš mrzet nemuselo, ale přesto Szoboszlai schytal kritiku.

Ani ne tak za to, že chyboval, ale spíš jakým způsobem.

„Chování jejich hráče mě zklamalo, mám-li být upřímný. Přišlo mi to nedůstojné,“ povzdechl si kouč Barnsley Conor Hourihane na tiskové konferenci.

„Proti Chelsea, Arsenalu nebo třeba v zápase Ligy mistrů by tohle určitě neudělal. Samozřejmě to byl pro Adama Philipse (autora branky) skvělý pocit, ale vadí mi ta neúcta ze strany soupeře,“ přidal.

Philips to měl jednoduché. Jelikož Szoboszlai ztratil balon na malém vápně, ten tak stačilo zblízka poslat do odkryté brány. Gólman Mamardašvili neměl šanci zareagovat.

„Nemyslím, že by něco podobného měl dělat v ligovém, pohárovém či přátelském utkání. Dokonce ani na tréninku ne,“ neměl pro svého svěřence pochopení ani kouč Arne Slot. „Bylo to zvláštní rozhodnutí a mám na to svůj názor, ale nechám si ho pro sebe a radši si o tom promluvím přímo s Dominikem.“

Záložník Liverpoolu Dominik Szoboszlai (vlevo) poté, co zavinil branku v utkání s Barnsley.

Adam Phillips z Barnsley slaví gól do sítě Liverpoolu. V pozadí záložník Dominik Szoboszlai.

Ten přitom v 9. minutě otevřel skóre zápasu nádhernou ránou do šibenice z dobrých 30 metrů. Za poslední tři sezony to byl už jeho osmý gól zpoza vápna, což je dvakrát víc, než za stejné období vstřelil jakýkoliv jiný hráč Liverpoolu.

Místo chvály však maďarský záložník po zápase čelil kritice za zbytečnou klukovinu.

„Chtěl bych se týmu omluvit. Ztížil jsem nám to zbytečnou chybou. Ale fotbal jde dál a jsme hlavně rádi za postup do další fáze,“ říkal před mikrofonem televize TNT Sports.

Fanoušci ihned připomněli třeba dnes už památný nájezd bouřliváka Maria Balotelliho, jenž v létě 2011 v přátelském utkání s LA Galaxy zakončil samostatný nájezd patičkou z otočky, kterou však minul branku a naštvaný kouč Roberto Mancini ho okamžitě stáhl ze hry.

To Szoboszlai na trávníku vydržel.

Třetiligového soupeře sice vrátil do hry, ten nicméně zápas dorovnat nedokázal. Ale na definitivní pojistku musel Liverpool čekat až do 84. minuty, čtvrtý gól pak vstřelil v nastavení.

„Nebylo to poprvé, co jsme vedli 2:0 a zkomplikovali si to zbytečným gólem. Ale tenhle vyčnívá i na naše poměry,“ usmál se Slot. „Za takového stavu už to soupeř začne pomalu vzdávat, ale vy ho vrátíte do hry. Rozhodne nám to nepomohlo a musíme se tomu ve zbytku sezony vyvarovat.“

Pro Liverpool to byl mimochodem už jedenáctý zápas bez porážky.

