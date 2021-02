Jásat? Raději kávu! Ancelotti při bláznivé přestřelce pobavil „oslavou“

Jeho svěřenci si ve středu večer vybojovali čtvrtfinále FA Cupu v napínavé přestřelce, v báječném mači, na který dohlížely dvě trenérské legendy.

Obě paradoxně proslulé svým důrazem na defenzivu...

Everton promarnil vedení 3:1 a 4:3, přesto nakonec opouštěl trávník coby vítěz. A záběry, kterak jeho kouč „slaví“ rozhodující trefu Bernarda, baví na sociálních sítích.

Úspěšný italský manažer, jenž mimo jiné třikrát ovládl Ligu mistrů se dvěma různými kluby (dvakrát s Milánem, jednou s Realem Madrid) či získal tituly ve všech elitních evropských ligách, nedal najevo snad žádné emoce.

Zatímco jeho spolupracovníci v 97. minutě na lavičce divoce poskakovali a radovali se, Ancelotti si jen nenuceně pofoukal kávu v kelímku.

Jakoby nic.

„Přitom to byl napínavý zápas,“ líčil později Ancelottiho asistent Duncan Ferguson. „Tottenham začal lépe a vypracoval si vedení, ale my jsme se dokázali dostat zpět do hry. Vedli jsme 3:1, chtěli jsme to tak dotáhnout do přestávky, ale oni ještě stihli snížit... Fakt napínavé, fantastické.“



„Jsme nadšení z výkonu. Nemluvím o konkrétních věcech, o taktice, vůbec. Naopak o vůli a úžasném přístupu, o tom, jak hráči dřeli až do konce,“ rozplýval se Ferguson.



Emirates FA Cup @EmiratesFACup Everton 5️⃣ - 4️⃣ Tottenham Hotspur ⚽️ 3’ Sánchez ⚽️ 36’ Calvert-Lewin ⚽️ 38’ Richarlison ⚽️ 43’ Sigurdsson (P) ⚽️ 45+3’ Lamela ⚽️ 57’ Sánchez ⚽️ 68’ Richarlison ⚽️ 83’ Kane ⚽️ 97’ Bernard Wow. https://t.co/4vE45L0pS9 oblíbit odpovědět

Everton po vyřazení Spurs po takovém výkonu právem sní o první trofeji od roku 1995, kterou byl rovněž FA Cup. „Je to už tak dlouho,“ uvedl Ferguson, jenž tehdejší slavný úspěch pamatuje coby hráč. „Bylo by báječné probojovat se až do finále. Samozřejmě chceme hrát dobře v lize, ale po zisku FA Cupu skutečně toužíme.“

Naopak poražený kouč Mourinho přišel o jednu z variant, jak pro Tottenham po třinácti letech získat cennou položku do klubové vitríny. Už dříve nicméně s týmem postoupil do finále Ligového poháru, v němž 25. dubna vyzve fotbalisty Manchesteru City.