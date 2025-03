Hrůzostrašný zákrok. Gólman Millwallu kopl do hlavy soupeře, ten je v nemocnici

„Co sleduju fotbal, jsem neviděl horší zákrok. Myslím, že by se nad sebou měl Roberts pořádně zamyslet, protože ohrozil Matetův život,“ čertil se před kamerami televize BBC spolumajitel Crystal Palace Steve Parish.

A nelze se mu divit, z opakovaných záběrů totiž mrazí.

𝙆𝙖𝙮™️ #HUGHESOUT @KayLFC05_ Surely this challenge on Mateta warrants a prison sentence?



The worst challenge I’ve ever seen.



Milwall are never beating the allegations.



#PALMIL #FACUP https://t.co/Qs5PDaB6HM oblíbit odpovědět

O to absurdnější je, že hlavní rozhodčí Michael Oliver hostujícího gólmana na první dobrou nevyloučil, a dokonce mu neudělil ani žlutou kartu. Až asistent u videa ho poslal si celou situaci prohlédnout u monitoru. „Nerozumím, proč se na to musel jít koukat,“ kroutil hlavou Parish.

„S takovou intenzitou tam jednoduše nemůžete jít,“ přidal domácí trenér Oliver Glasner.

„Nemyslím, že to udělal úmyslně. Proč taky? Byl začátek zápasu a prostě chtěl odkopnout balon,“ oponoval kouč Milwallu Alex Neil. „Rozhodně bych to neoznačil za nejhorší zákrok, co jsem kdy viděl.“

Zápas byl zhruba na deset minut přerušen, okolo Matety se ihned seběhli spoluhráči, načež mu zdravotníci muset nasadit kyslíkovou masku a následně ho odnést na nosítkách.

Útočník Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace je odnášen ze hřiště během zápasu s Millwallem.

„Zatím víme pouze to, že má nepěkný šrám za levým uchem. Momentálně je v nemocnici a doufáme, že to s ním dopadne co nejlépe,“ přiblížil Parish. „Fotbal je samozřejmě plný emocí, ale podobný zákrok jsem opravdu ještě neviděl.“

„Je to vážné zranění a věříme, že to pro něj dopadne co nejlépe,“ doplnil Glasner, jenž zároveň potvrdil, že Mateta byl při vědomí. „Přejemu mu brzké uzdravení a rychlý návrat na hřiště,“ kývl Neil.

Crystal Palace nakonec v přesilovce vyhrál 3:1 a postoupil do další fáze. Mnohem víc ho však zajímá, jak se vyvine situace okolo sedmadvacetiletého francouzského kanonýra.

„Těžko se mi o zbytku zápasu mluví, ten zákrok byl strašný,“ dodal Parish.

„Nemůžeme být úplně šťastní. Samozřejmě je to skvělá výhra a postup, ale když po takovém zákroku přijdete o hráče, mísí se ve vás různé pocity,“ podotkl Glasner.

Českým fanouškům se určitě vybavil podobně hrůzostrašný kop útočníka Rangers Kemara Roofea do obličeje slávistického brankáře Ondřeje Koláře, jenž utrpěl frakturu čelní kosti.

Poté musel chytat s ochrannou maskou a byť se do akce vrátil překvapivě rychle, o místo v sestavě Slavie nakonec přišel.

Momentálně těžko soudit, nakolik bude Matetovo zranění vážné a jak dlouho může svému týmu chybět. Pro Crystal Palace by však jeho ztráta byla extrémně nepříjemná.

Z posledních devíti utkání hned sedmkrát vyhrál a právě Mateta v tomto období nasázel sedm branek a na jednu přihrál. V anglické lize je se 12 góly nejlepším klubovým střelcem.