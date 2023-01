Fotbalisty Evertonu po odvolaném Lampardovi převzal trenér Dyche

„Je to čest stát se trenérem Evertonu. Spolu se svým týmem jsem připravený a nedočkavý pomoci mužstvu vrátit se na správnou kolej. Everton má vášnivé fanoušky. Jsme připraveni jim dát to, co chtějí,“ řekl Dyche. V minulém roce skončil po 10 letech na lavičce Burnley, kde vedl nynějšího útočníka Plzně Matěje Vydru.

Everton odvolal Lamparda před týdnem po sérii špatných výsledků. Hráčská legenda Chelsea vydržela u liverpoolského celku necelý rok. Everton v této ligové sezoně vyhrál jen tři z 20 zápasů a v posledních osmi naplno nebodoval. Na první nesestupovou příčku ztrácí dva body.