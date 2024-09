Everton po dlouhém jednání mění majitele. Klub odkoupí americký investor

Jen se po vleklém zranění dostával do formy, musí fotbalista Lukáš Vorlický řešit další zdravotní potíže. Slávistický záložník musí podstoupit operaci kolene a přijde o zbytek sezony. „Udělám...

Barcelona přišla o gólmana, náhradu může hledat i mezi Čechy bez smlouvy

Jeden byl dlouholetou jedničkou české fotbalové reprezentace, druhý to po něm přezval. V současnosti Tomáše Vaclíka s Jiřím Pavlenkou spojuje to, že jsou bez smlouvy a také to, že se o nich zmiňují...