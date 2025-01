K fotbalistům Evertonu se po více než jedenácti letech vrátil trenér Moyes

Od našeho zpravodaje ve Španělsku V létě tušil, že by na Letné moc šancí nedostal. Hostování v Mladé Boleslavi dávalo smysl a snad ani sám Patrik Vydra nečekal, že ho ukončí už po půl roce. Ramenatý záložník dal o sobě vědět, zaujal...

Brankář Koubek se vrací do Liberce, smlouvu podepsal do června 2027

Fotbalový brankář Tomáš Koubek se po téměř devíti letech vrací do Liberce. Bývalý reprezentační gólman podepsal se Slovanem smlouvu do června 2027 jako volný hráč poté, co mu v létě vypršel kontrakt...