Drsná potyčka v Anglii. Liverpool ztratil a zlobí se: Domácí nás provokovali. Co titul?

„Rozhodčí úplně ztratil kontrolu,“ zlobil se hostující kapitán Virgil van Dijk a domácím fotbalistům vyčetl provokace.

Tak zvané Merseyside derby, poslední souboj Evertonu s Liverpoolem ve stařičkém Goodison Parku, jenž dávno přesluhuje, nabídl všechno. Anglická klasika.

Patnáctý Everton po dramatické remíze 2:2 počtvrté za sebou v Premier League neprohrál. A Liverpool, který po dalším Salahově gólu už pomalu nakládal na palubu další tři body, zjistil, že čtrnáct kol před koncem v boji o titul ještě zdaleka nemá odpracováno.

„Potřebujeme se teď soustředit jen sami na sebe. Nečíst, co kdo píše. Neposlouchat, co kdo říká. Každé utkání od teď až do konce sezony bude strašně náročné,“ upozorňuje van Dijk.

Arne Slot a Virgil van Dijk, trenér a kapitán Liverpoolu, protestují po remíze 2:2 s Evertonem u rozhodčího Michaela Olivera.

Pohled do historie však naznačuje, že sedmibodový náskok po kompletních čtyřiadvaceti kolech by měl lídrovi stačit. Zvlášť, když se druhý Arsenal potýká s nebývalou marodkou ofenzivních hráčů.

„Jsme v dobré pozici, ale nesmíme polevit,“ uvědomují si fotbalisté Liverpoolu.

Ve středu večer už se nejspíš viděli s další výhrou: superman Salah možná nebyl tolik vidět, ale stejně měl v zápase zase 1+1. Dvacet minut před koncem doklepl do sítě odraženou střelu Jonese a zdálo se, že je hotovo.

Nebylo.

Za obranu Liverpoolu v čase 97:07 propadl vysoký oblouk Mykolenka, střídající jazykolam Iroegbunam míč posunul k Tarkowskému, jenž prudkým volejem pod horní tyč rozpoutal euforii.

Fanoušci v rohu stadionu bez přemýšlení přelézali bariéry a slavili společně s hráči, stevardi ve žlutých bundách nestíhali chytat vetřelce, kteří sprintovali po trávníku tam a zpátky. Školák v brýlích a kapuci přiběhl ke hloučku hostujících hráčů, aby se jim vysmál. Naprostý chaos a bezbřehou radost domácího tábora ale znenadání přerušil hlasatel, který varoval: „Gólovou situaci ještě zkoumá VAR.“

Diváci u televizních obrazovek mohli z rozmazaného záběru jen slepě odhadovat, jestli se o ofsajd jedná, nebo ne. Ti na stadionu netušili vůbec nic a podobně jako rozdovádění hráči jen trnuli. Když potom rozhodčí Oliver ukázal na střed a potvrdil vyrovnání, hlasitý výbuch z tribun se opakoval snad ještě s větší razancí.

Pak vypukly šarvátky.

„Každý zápas proti nám je pro Everton jako finále poháru. Udělají cokoli, aby nás porazili,“ ví Van Dijk. „A já ani nemám problém s tím, když slaví gól, protože na to mají samozřejmě plné právo. Jeden z hráčů, Abdoulaye Doucouré, se ale snažil vyprovokovat naše fanoušky, což se nedělá.“

Proto byli hráči najednou v jednom ohni. Curtis Jones, záložník Liverpoolu, chytil domácího soka pod krkem a skoro z něj serval modrý dres. Rychle se připojili další a další. Přes šířku hřiště doběhli i členové realizačních týmů a náhradníci. Hráče od sebe odtrhávali dokonce i přítomní policisté.

Oba hlavní aktéři bitky pak od rozhodčího dostali červené karty. Oliver navíc po závěrečném hvizdu vyloučil i hostujícího kouče Arneho Slota a jeho asistenta Sipkeho Hulshoffa. Ani jeden z nich pak s novináři podle pravidel nemohl mluvit.

„Rozhodčí měl dost nejednotný metr v tom, co posoudil jako faul a co ne,“ vadilo van Dijkovi. „Neměl to pod kontrolou, což jsem mu taky řekl,“ zopakoval.

To stejné však v nervózním závěru platilo i o Liverpoolu, který na poslední chvíli přišel o cennou výhru. Může ho to na cestě za titulem vykolejit?