ONLINE: Everton - Leeds 0:0. Navýší hosté náskok na sestupové pozice?

Pro obě mužstva jde o důležitý souboj. Které z nich naváže na vítězství z minulého kola?
Everton se v případě výhry posune na sedmou příčku a zřejmě definitivně se zbaví záchranářských starostí.
Leeds nepotěšily víkendové výsledky, kdy vyhráli jeho konkurenti v boji o záchranu. Bournemouth zdolal Liverpool, Nottingham zvítězil v Brentfordu a West Ham si poradil se Sunderlandem.
Právě tým českého záložníka Tomáše Součka je na sestupové příčce a po druhém vítězství za sebou ztrácí na nováčka už jen pět bodů.
Pickford – Patterson, Tarkowski (C), O'Brien, Mykolenko – Gueye, Garner – Ndiaye, Armstrong, McNeil – Barry.
Darlow – Bornauw, Rodon, Struijk – Bogle, Stach, Ampadu (C), Grujev, Justin – Aaronson, Calvert-Lewin.
Travers – Coleman, Branthwaite, Aznou, Dibling, Dewsbury-Hall, Alcaráz, Röhl, Betuncal.
Perri – Byram, Longstaff, Tanaka, Buonanotte, Gnonto, Okafor, Nmecha, Piroe.
Rozhodčí: Hooper – Holmes, West