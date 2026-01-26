ONLINE: Everton - Leeds 0:0. Navýší hosté náskok na sestupové pozice?

Fotbalisté Evertonu v pondělní dohrávce 23. kola Premier League hostí Leeds. Utkání můžete od 21.00 sledovat v online reportáži.

Útočník Evertonu Iliman Ndiaye střeží míč před bránícím hráčem Leedsu. | foto: Reuters

Pro obě mužstva jde o důležitý souboj. Které z nich naváže na vítězství z minulého kola?

Everton se v případě výhry posune na sedmou příčku a zřejmě definitivně se zbaví záchranářských starostí.

Leeds nepotěšily víkendové výsledky, kdy vyhráli jeho konkurenti v boji o záchranu. Bournemouth zdolal Liverpool, Nottingham zvítězil v Brentfordu a West Ham si poradil se Sunderlandem.

Právě tým českého záložníka Tomáše Součka je na sestupové příčce a po druhém vítězství za sebou ztrácí na nováčka už jen pět bodů.

Premier League
23. kolo 26. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Everton Everton : Leeds United Leeds United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Pickford – Patterson, Tarkowski (C), O'Brien, Mykolenko – Gueye, Garner – Ndiaye, Armstrong, McNeil – Barry.
Sestavy:
Darlow – Bornauw, Rodon, Struijk – Bogle, Stach, Ampadu (C), Grujev, Justin – Aaronson, Calvert-Lewin.
Náhradníci:
Travers – Coleman, Branthwaite, Aznou, Dibling, Dewsbury-Hall, Alcaráz, Röhl, Betuncal.
Náhradníci:
Perri – Byram, Longstaff, Tanaka, Buonanotte, Gnonto, Okafor, Nmecha, Piroe.

Rozhodčí: Hooper – Holmes, West

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 23 15 5 3 42:17 50
2. Manchester CityManchester City 23 14 4 5 47:21 46
3. Aston VillaAston Villa 23 14 4 5 35:25 46
4. Manchester UnitedManchester Utd. 23 10 8 5 41:34 38
5. ChelseaChelsea 23 10 7 6 39:25 37
6. LiverpoolLiverpool 23 10 6 7 35:32 36
7. FulhamFulham 23 10 4 9 32:32 34
8. BrentfordBrentford 23 10 3 10 35:32 33
9. Newcastle UnitedNewcastle 23 9 6 8 32:29 33
10. Sunderland AFCSunderland 23 8 9 6 24:26 33
11. EvertonEverton 22 9 5 8 24:25 32
12. BrightonBrighton 23 7 9 7 33:31 30
13. BournemouthBournemouth 23 7 9 7 38:43 30
14. TottenhamTottenham 23 7 7 9 33:31 28
15. Crystal PalaceCrystal Palace 23 7 7 9 24:28 28
16. Leeds UnitedLeeds 22 6 7 9 30:37 25
17. NottinghamNottingham 23 7 4 12 23:34 25
18. West HamWest Ham 23 5 5 13 27:45 20
19. Burnley FCBurnley 23 3 6 14 25:44 15
20. WolverhamptonWolves 23 1 5 17 15:43 8

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

ONLINE: Everton - Leeds 0:0. Navýší hosté náskok na sestupové pozice?

Velký návrat před baráží o MS? Nedvěd chce Daridu zpět v reprezentaci

Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na mimořádné...

Generální manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd chce před březnovou baráží o postup na mistrovství světa přesvědčit k návratu do národního týmu bývalého kapitána Vladimíra Daridu.

24. ledna 2026  11:16

Fotbalové přestupy ONLINE: Bačkovský a Hanousek do Dukly, Karafiát v Boleslavi

Sledujeme online
Liberecký brankář Hugo Jan Bačkovský sbírá míč před Abdallahem Gningem z Teplic.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

22. ledna 2026  14:09,  aktualizováno  23. 1. 21:08

