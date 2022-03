Chaos jménem Everton. Lampard: Nemám kouzelnou hůlku, strach z pádu tu je

Everton se po pondělním utkání nachází pouhý bod nad sestupovými příčkami, prohrál sedmý zápas z posledních osmi, má jen dvaadvacet bodů, což je pro něj v této fázi historické minimum.

Průšvih je nebezpečně blízko realitě.

„Už když jsem přicházel, v klubu byl cítit strach ze sestupu,“ prohlásil Lampard, jenž zoufalý tým převzal na konci ledna po odvolaném Rafaelu Benítezovi. „Strach tu je logicky pořád, protože tabulka na vás odněkud vyskakuje každý den a nedívá se na ni dobře.“

Frank Lampard trenér Po roce v druholigovém Derby County, které dovedl až do finále play off o postup, podepsal v létě 2019 na tři sezony v Chelsea. V klubu, v němž jako hráč strávil 13 úspěšných let, ale jako kouč vydržel pouze osmnáct měsíců.

Někdejší výtečný záložník Chelsea a dlouholetý reprezentant se stále ještě na startu trenérské kariéry vrhnul na doposud nejnáročnější misi.

A zatím nevypadá moc nadějně.

Lampardova bilance přitom nevyznívá zle, z celkových sedmi zápasů třikrát vyhrál a čtyřikrát prohrál. Ovšem dvě vítězství byla v FA Cupu nad Brentfordem (4:1) a Boreham Woodem z páté ligy (2:0), zbylé nad rovněž tápajícím Leedsem (3:0).

Z Evertonu byly občas cítit záblesky zlepšení, třeba minulý týden proti vedoucímu Manchesteru City, jemuž po disciplinovaném výkonu podlehl o pouhý gól (0:1).

Jenže propadák na Tottenhamu vrací mužstvo zase na začátek.

V Británii si neberou servítky a poslední trapné představení v Londýně hojně kritizují. Padají výrazy jako skandální, bezpohlavní či nejhorší v sezoně.

„Everton se ocitl v nebezpečné situaci, kdy doufá, že tři týmy budou horší než on. Protože pokud bude nadále předvádět takové výkony, stáhne se do druhé ligy sám,“ píše šéfkomentátor BBC Phil McNulty.

Podle něj se v klubu po letech ve středu tabulky naplno projevila neschopnost vedení v čele s íránsko-britským majitelem Farhadem Moshirim, který Everton převzal v únoru 2016.

Sliboval útok na Ligu mistrů a hvězdné posily. Místo toho už utratil přes 500 milionů liber za spoustu hráčů pochybné kvality, z nichž se skutečně vyplatil málokdo. „Za tyto peníze sestavil mužstvo, které je horší než jakékoliv jiné z nedávné minulosti,“ uvedl McNulty.

„Moshiri vyhodil trenéry Roberta Martíneze, Ronalda Koemana, Sama Allardyceho, Marka Silvu a Rafaela Beníteze, jen Carlo Ancelotti odešel z vlastní vůle a vrátil se do Realu Madrid. V Evertonu zavládl drahý chaos, jehož výsledkem by mohl být návrat do druhé ligy,“ dodal.

Druhá polovina Premier League Tým Z V R P S B 10. Crystal Palace 28 7 12 9 39:38 33 11. Aston Villa 26 10 3 13 37:37 33 12. Leicester 25 9 6 10 40:43 33 13. Brighton 27 7 12 8 26:32 33 14. Newcastle 26 6 10 10 30:46 28 15. Brentford 28 7 6 15 30:45 27 16. Leeds 27 5 8 14 29:61 23 17. Everton 25 6 4 15 28:46 22 18. Burnley 26 3 12 11 22:36 21 19. Watford 27 5 4 18 27:50 19 20. Norwich 27 4 5 18 16:58 17

Lampard, sedmý kouč v sedmileté Moshiriho éře - pokud nepočítáme dohromady čtyřikrát dočasně zaskakující Davida Unswortha a Duncana Fergusona -, ale věří, že dokáže anglickou stálici udržet.

„Nepřišel jsem s kouzelnou hůlkou. V týmu jsou problémy, to je zjevné, ale je důležité zachovat pozitivní myšlení,“ řekl Lampard. „Debakl je průšvih, ale je to jeden zápas. Je to zkouška, jako hráč jsem podobných zažil stovky. Zbývá nám ještě třináct zápasů a ve hře je spousta bodů, jsme připravení o ně bojovat.“

Los však pro Everton není zrovna přívětivý. V příštích dvou kolech ve dvou domácích zápasech vyzve Wolverhampton a Newcastle, což hodně napoví o potenciálním prohloubení sestupových starostí.

Ve zbytku soutěže na něj čekají mužstva usilující o poháry a titul jako West Ham, Manchester United, Liverpool, Chelsea a Arsenal.

Zachránit se bude nesmírně obtížné. Svede to Lampard s Evertonem?