West Ham remizoval s novým trenérem Santem na Evertonu. Diouf stál u gólu

Fotbalisté West Hamu při premiéře nového kouče Nuna Espírita Santa remizovali v Premier League 1:1 na stadionu Evertonu. Hostům opět chyběl potrestaný záložník Tomáš Souček, kapitán české reprezentace přišel o druhý zápas kvůli trestu za červenou kartu, kterou viděl před dvěma týdny v zápase s Tottenhamem.
Kladiváři v šestém ligovém zápase sezony bodovali teprve podruhé a v tabulce zůstali předposlední. Everton si polepšil na deváté místo.

Nový kouč pro Součka a Dioufa. Potter končí, West Ham přebírá Espírito Santo

Portugalský kouč Nuno v sobotu nahradil odvolaného Grahama Pottera, který doplatil na špatné výsledky londýnského klubu. S Evertonem jeho svěřenci uhráli v anglické lize třetí nerozhodný výsledek za sebou.

Skóre otevřel v 18. minutě Michael Keane, dvacet minut po poločasové pauze vyrovnal Jarrod Bowen po akci bývalého obránce pražské Slavie El Hadji Malicka Dioufa.

Radost Jarroda Bowena z vyrovnávacího gólu do sítě Evertonu.

West Ham zůstává po šestém kole v pásmu sestupu. Už v sobotu navíc zajíždí na hřiště druhého Arsenalu. U londýnského derby bude stále chybět Souček, který si odpyká poslední zápas trestu. Pak následuje reprezentační pauza.

Premier League
6. kolo 29. 9. 2025 21:00
Everton Everton : West Ham West Ham 1:1 (1:0)
Góly:
18. Keane
Góly:
65. Bowen
Sestavy:
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Mykolenko – Garner, Gueye – Ndiaye (81. Dibling), Dewsbury-Hall, Grealish – Beto (69. Barry).
Sestavy:
Aréola – Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf – Magassa (59. Potts), M. Fernandes – Bowen (C), Paquetá (90+4. Julio), Summerville (77. Guilherme) – Füllkrug (90+4. Irving).
Náhradníci:
Travers – Aznou, Alcaráz, Coleman, Iroegbunam, McNeil, N. Patterson.
Náhradníci:
Hermansen – Marshall, Rodríguez, C. Wilson, Scarles.
Žluté karty:
24. Tarkowski, 87. Mykolenko, 90. Dewsbury-Hall
Žluté karty:
33. Walker-Peters, 48. Magassa, 64. Kilman, 82. Mavropanos

Rozhodčí: Barrott – Hatzidakis, Smith

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. LiverpoolLiverpool 6 5 0 1 12:7 15
2. ArsenalArsenal 6 4 1 1 12:3 13
3. Crystal PalaceCrystal Palace 6 3 3 0 8:3 12
4. TottenhamTottenham 6 3 2 1 11:4 11
5. Sunderland AFCSunderland 6 3 2 1 7:4 11
6. BournemouthBournemouth 6 3 2 1 8:7 11
7. Manchester CityManchester City 6 3 1 2 14:6 10
8. ChelseaChelsea 6 2 2 2 11:8 8
9. EvertonEverton 6 2 2 2 7:6 8
10. BrightonBrighton 6 2 2 2 9:9 8
11. FulhamFulham 6 2 2 2 7:8 8
12. Leeds UnitedLeeds 6 2 2 2 6:9 8
13. BrentfordBrentford 6 2 1 3 9:11 7
14. Manchester UnitedManchester Utd. 6 2 1 3 7:11 7
15. Newcastle UnitedNewcastle 6 1 3 2 4:5 6
16. Aston VillaAston Villa 6 1 3 2 4:6 6
17. NottinghamNottingham 6 1 2 3 5:10 5
18. Burnley FCBurnley 6 1 1 4 6:13 4
19. West HamWest Ham 6 1 1 4 6:14 4
20. WolverhamptonWolves 6 0 1 5 4:13 1

18. - 20.: Zostup

