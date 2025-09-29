West Ham remizoval s novým trenérem Santem na Evertonu. Diouf stál u gólu

Kladiváři v šestém ligovém zápase sezony bodovali teprve podruhé a v tabulce zůstali předposlední. Everton si polepšil na deváté místo.
Nový kouč pro Součka a Dioufa. Potter končí, West Ham přebírá Espírito Santo
Portugalský kouč Nuno v sobotu nahradil odvolaného Grahama Pottera, který doplatil na špatné výsledky londýnského klubu. S Evertonem jeho svěřenci uhráli v anglické lize třetí nerozhodný výsledek za sebou.
Skóre otevřel v 18. minutě Michael Keane, dvacet minut po poločasové pauze vyrovnal Jarrod Bowen po akci bývalého obránce pražské Slavie El Hadji Malicka Dioufa.
West Ham zůstává po šestém kole v pásmu sestupu. Už v sobotu navíc zajíždí na hřiště druhého Arsenalu. U londýnského derby bude stále chybět Souček, který si odpyká poslední zápas trestu. Pak následuje reprezentační pauza.
18. Keane
65. Bowen
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Mykolenko – Garner, Gueye – Ndiaye (81. Dibling), Dewsbury-Hall, Grealish – Beto (69. Barry).
Aréola – Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf – Magassa (59. Potts), M. Fernandes – Bowen (C), Paquetá (90+4. Julio), Summerville (77. Guilherme) – Füllkrug (90+4. Irving).
Travers – Aznou, Alcaráz, Coleman, Iroegbunam, McNeil, N. Patterson.
Hermansen – Marshall, Rodríguez, C. Wilson, Scarles.
24. Tarkowski, 87. Mykolenko, 90. Dewsbury-Hall
33. Walker-Peters, 48. Magassa, 64. Kilman, 82. Mavropanos
Rozhodčí: Barrott – Hatzidakis, SmithPřejít na online reportáž